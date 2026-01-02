AÖF güz dönemi dönem sonu final sınavları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için sınav maratonu sürüyor.

Dönem not ortalamasını belirleyecek ve mezuniyet durumunu doğrudan etkileyecek olan güz dönemi dönem sonu sınavları için geri sayım başladı.

Sınav hazırlıklarını devam ettiren öğrenciler, arama motorlarında AÖF final sınavları ne zaman?, AÖF güz dönemi sınav tarihleri 2026 sorularına yanıt arıyor.

AÖF GÜZ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi, merakla beklenen takvimi kesinleştirdi.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi akademik takvime göre, AÖF final oturumları 17 - 18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Güz dönemi final sınavlarına ait giriş yerleri ve belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 1 hafta önce AÖF Öğrenci Otomasyonu (AOS) üzerinden erişime sunulması bekleniyor.