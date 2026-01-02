Al Ahli Al Nassr maçı nereden izlenir, hangi kanalda, maç kadrosu? Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo karşı karşıya geliyor

Al Ahli - Al Nassr maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftası kapsamında 1. sırada yer alan Al Nassr deplasmanda 4. sıradaki Al Ahli ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada milli futbolcumuz Merih Demiral'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Al Nassr'da ise Cristiano Ronaldo ilk 11'de forma giyecek. Kritik mücadelede Al Nassr, 3 puanı alarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Al Ahli ise galibiyet alarak üst sıralarda olan puan farkını kapatmayı planlıyor. Karşılaşmaya saatler kala Al Ahli - Al Nassr maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu.

AL AHLİ - AL NASSR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Alinma Stadyumu'nda oynanacak olan Al Ahli - Al Nassr maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Al Ahli bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 22 puan toplayan Al Ahli ligde 4. sırada yer alıyor.

Namağlup bir şekilde ligde devam eden Al Nassr ise bu sezon 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 1. sırada yer alan Al-Nassr, toplam 31 puan topladı.

AL AHLİ - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftası kapsamında oynanacak olan Al Ahli - Al Nassr maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.30'da başlayacak.

MERİH DEMİRAL İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Al Nassr karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Merih Demiral bu sezon Al Ahli ile 18 maçta toplam 1.564 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 1 gol atan milli futbolcu sadece 2 sarı kart gördü.

AL AHLİ - AL NASSR MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Al Ahli - Al Nassr maçında Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ise şöyle:

Al Ahli: Sanbi; Majrashi, Demiral, Sulaiman, Hawsawi; Aljohani, Edoa, Goncalves; Galeno, Al-Buraikan, Toney

Al Nassr: Al-Aqidi; Al-Ghannam, Martinez, Al-Amri, Nasser; Brozovic, Angelo, Wesley; Coman, Felix, Ronaldo