Lookman kaç yaşında nereli? Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray, Ademola Lookman transferinde karşı karşıya kaldı.

Ademola Lookman'ın ara transfer döneminde İtalyan ekibinden ayrılmasının beklendiği iddia edilmişti.

Nijeryalı yıldız milli takımdan yakın dostu Osimhen nedeniyle Sarı kırmızılı ekibe sıcak bakarken, Fenerbahçe’de ise Başkan Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde futbolcunun menajeriyle bir temas gerçekleştirmişti.

Transferin ne olacağına dair tartışmalar sürerken Lookman’ın yaşı ve kariyeri de merak edilen konular arasında yer buldu.

ADEMOLA LOOKMAN KİMDİR?

Nijeryalı oyuncu 20 Ekim 1997 doğumludur.

Futbola İngiltere’de adım attı, altyapı kariyerini Charlton Athletic’te tamamladı.

Daha sonra Everton, RB Leipzig, Fulham gibi kulüplerde görev yaptı.

2022 yılında ise Atalanta’ya imza attı.

İtalyan ekibi oyuncu için 40 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun piyasa değeri ise 35 milyon euro seviyesinde.