Lookman kaç yaşında nereli? Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı gündemine taşımıştı. İddialarla birlikte Lookman’ın kariyeri de merak uyandıran başlıklar arasında yer aldı.

Lookman kaç yaşında nereli? Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde
Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray, Ademola Lookman transferinde karşı karşıya kaldı.

Ademola Lookman'ın ara transfer döneminde İtalyan ekibinden ayrılmasının beklendiği iddia edilmişti.

Lookman kaç yaşında nereli? Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde

Nijeryalı yıldız milli takımdan yakın dostu Osimhen nedeniyle Sarı kırmızılı ekibe sıcak bakarken, Fenerbahçe’de ise Başkan Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde futbolcunun menajeriyle bir temas gerçekleştirmişti.

Transferin ne olacağına dair tartışmalar sürerken Lookman’ın yaşı ve kariyeri de merak edilen konular arasında yer buldu.

Lookman kaç yaşında nereli? Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde

ADEMOLA LOOKMAN KİMDİR?

Nijeryalı oyuncu 20 Ekim 1997 doğumludur.

Futbola İngiltere’de adım attı, altyapı kariyerini Charlton Athletic’te tamamladı.

Daha sonra Everton, RB Leipzig, Fulham gibi kulüplerde görev yaptı.

Lookman kaç yaşında nereli? Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde

2022 yılında ise Atalanta’ya imza attı.

İtalyan ekibi oyuncu için 40 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun piyasa değeri ise 35 milyon euro seviyesinde.

