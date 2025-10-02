Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Arnavutluk lideri Edi Rama, ABD Başkanı Trump'ı diline doladı, Aliyev kahkahalara boğuldu

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ABD Başkanı Donald Trump'ı ti'ye aldı. Trump'ın İngilizce karşılıkları birbirine benzer olan Arnavutluk (Albania) ve Ermenistan’ı (Armenia) sık sık karıştırması ile dalga geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 16:48

Başbakanı Edi Rama, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilen 7. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayaküstü sohbet etti.

Arnavutluk lideri Edi Rama, ABD Başkanı Trump'ı diline doladı, Aliyev kahkahalara boğuldu

ALİYEV KAHKAHALARA BOĞULDU

Fransız lider Macron’a hitap eden Rama, "Bize bir özür borçlusunuz. Çünkü Başkan Trump’ın Arnavutluk ve Azerbaycan arasında mümkün kıldığı barış antlaşması için bizi tebrik etmediniz" dedi.

Rama’nın sözleri Azerbaycan lideri Aliyev’i kahkahalara boğarken, Macron, şakayla "Bunun için özür dilerim" diye cevap verdi.

Arnavutluk lideri Edi Rama, ABD Başkanı Trump'ı diline doladı, Aliyev kahkahalara boğuldu

TRUMP İKİ KEZ ÜLKELERİ KARIŞTIRMIŞTI

ABD Başkanı , Kafkasya’da Azerbaycan ve arasında uzun bir geçmişi olan düşmanlıkların sona erdirilmesine yönelik çabalarından bahsederken defaatle "Armenia" (Ermenistan) yerine "Albania" (Arnavutluk) ifadesini kullanmıştı. Geçtiğimiz ay Amerikan basınına yaptığı açıklamada Trump, "Çözülemez denilen savaşları çözdüm. Azerbaycan ve Arnavutluk arasındaki savaş uzun yıllardır devam ediyordu ve başbakan ile cumhurbaşkanını ofisimde ağırladım" demişti.

Arnavutluk lideri Edi Rama, ABD Başkanı Trump'ı diline doladı, Aliyev kahkahalara boğuldu

Trump, yine geçtiğimiz ay İngiltere’yi ziyareti sırasında Başbakan Keir Starmer ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, aynı hatayı tekrarlamış ve "Azerbaycan" ve "Arnavutluk" arasındaki savaşa çözüm bulduklarını söylemiş, bir kez daha biri Balkanlar ve diğeri Güney Kafkasya’daki iki ülkeyi birbiriyle karıştırmıştı.

BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAMIŞTI

Donald Trump, ağustos ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Beyaz Saray’da ağırlamış ve Güney Kafkasyalı liderler, bir barış antlaşması imzalayarak çatışmaları sona erdirme ve Washington ile ilişkilerini geliştirme taahhüdünde bulunmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erdoğan ile İngiltere Başbakanı arasında görüşme! O konu öne çıktı: Diplomasi ötesi tedbirlerle durdurulsun
Son dakika | Azerbaycan ambargoları kaldırıldı! Trump, Aliyev ve Paşinyan barış imzaladı
ETİKETLER
#donald trump
#Ermenistan
#azerbaycan
#emmanuel macron
#Arnavutluk
#Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.