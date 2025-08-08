Menü Kapat
TGRT Haber
 Banu İriç

Son dakika | Azerbaycan ambargoları kaldırıldı! Trump, Aliyev ve Paşinyan barış imzaladı

Beyaz Saray'da tarihi gün yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan üçlü mutabakata vardı.

Son dakika | Azerbaycan ambargoları kaldırıldı! Trump, Aliyev ve Paşinyan barış imzaladı
IHA
08.08.2025
23:11
08.08.2025
23:33

Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek üçlu mutabakat imzaladı. Zirveyle beraber imzalanan barış mutabakatını duyuran Trump ABD'nın Azerbaycan'a uyguladığı 33 yıllık savunma ambargosunu da kaldırdığını duyurdu.

Son dakika | Azerbaycan ambargoları kaldırıldı! Trump, Aliyev ve Paşinyan barış imzaladı

SAVAŞ BİTTİ, AMBARGO KALKIYOR

Trump, iki ülkenin savaşı bitirererek ticarete dönüş kararını "Ermenistan ve Azerbaycan savaşı sonsuza kadar bitirmeye karar verdi. Ticarete geri dönüyorlar, birbirlerinin egemenliklerine saygı duyacaklar." sözleriyle ifade etti. ABD'nin silah ticaretinde uzun yıllardır süren ambargoları hakkında da müjde veren Trump "Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli." dedi.

Son dakika | Azerbaycan ambargoları kaldırıldı! Trump, Aliyev ve Paşinyan barış imzaladı

"AZERBAYCAN HALKI BUGÜNÜ UNUTMAYACAKTIR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında "ABD Başkanı, Azerbaycan’a 33 yıldır uygulanan ambargoları kaldırdı. Azerbaycan halkı bugünü unutmayacaktır" dedi.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üzerine yapacağı görüşmeler sorulan Trump "Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz." dedi.

Netanyahu'nun sözleri Trump'ı çileden çıkardı, sözünü kesip bağırmaya başladı
#Dünya
