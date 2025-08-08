Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Netanyahu'nun sözleri Trump'ı çileden çıkardı, sözünü kesip bağırmaya başladı

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağırdığını yazdı. Netanyahu'nun Gazze'de açlık olmadığını söylemesi üzerine, Trump'ın çileden çıktığı ve bağırmaya başladığı iddia edildi.

Netanyahu'nun sözleri Trump'ı çileden çıkardı, sözünü kesip bağırmaya başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
11:13
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
11:19

ABD basınından NBC News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, 28 Temmuz'da İskoçya ziyareti sırasında Gazze'de gerçek açlık olduğu açıklaması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı ile telefonda görüşmek istediği belirtildi.

Talebin ardından Trump ile Netanyahu'nun Gazze'deki durumu ele almak için 28 Temmuz'da telefonda görüştüğü ifade edildi.

NETANYAHU, 'HAMAS UYDURUYOR' DEDİ

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, telefon görüşmesinde Netanyahu'nun Trump'a "Gazze'de yaygın açlık olmadığını bunun Hamas tarafından uydurulduğunu" savunduğu kaydedildi.

Netanyahu'nun sözleri Trump'ı çileden çıkardı, sözünü kesip bağırmaya başladı

TRUMP SÖZÜNÜ KESİP BAĞIRMAYA BAŞLADI

Bunun üzerine Trump'ın Netanyahu'nun sözünü keserek bağırmaya başladığı ve yardımcılarının kendisine Gazze'deki çocukların açlıktan öldüğüne dair kanıtlar gösterdiğini ve bunun "sahte" olarak reddedilmesini istemediğini söylediği aktarıldı.

Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Trump'ın telefonda Gazze'de "açlık yok" dediği için Netanyahu'ya bağırdığına yönelik haber hakkında yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

ETİKETLER
#Dünya
