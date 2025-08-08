Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İsrail, Gazze'yi işgal planına onayın ardından sınıra yığınak yapmaya başladı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını, kabine onayladı. ABD basını onayın ardından İsrail ordusunun sınırda yığınak yapmaya başladığını yazdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 11:01

İsrail Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, 'yi planını onayladı. Kabineden karar 10 saatlik bir toplantının ardından çıktı. ABD basınından NBC News'in haberine göre, işgal planının onaylanmasının ardından İsrail ordusu, sınıra yığınak yapmaya başladı.

Haberde, uydu fotoğraflarının ordusunun Gazze kentine karadan başlatılması beklenen işgal öncesi sınırda yığınak yaptığını ortaya koyduğu ifade edildi.

İsrail, Gazze'yi işgal planına onayın ardından sınıra yığınak yapmaya başladı!

SÖZDE 'TAHLİYE EMRİ'

İsrail’in işgale hazırlandığı Gazze kenti, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alıyor. Kuzeydeki birçok bölge İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden edilmeye iten sözde “ emri” altında. İsrail saldırıları ve ağır yıkıma rağmen 1 milyon Filistinli Gazze’nin kuzeyinde kalarak yaşam mücadelesi veriyor.

İşgal planı kapsamında, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki 1 milyon Filistinliyi sözde “tahliye emirleriyle” yerinden ederek orta kesimde yer alan bölgelere göçe zorlanması hedefleniyor.

İsrail, Gazze'yi işgal planına onayın ardından sınıra yığınak yapmaya başladı!

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana defalarca yerinden zorla edilen Filistinliler, işgal planıyla bir kez daha yollara düşmek zorunda kalacak.

FİLİSTİNLİLER ORTA KESİMLERE SIKIŞTIRILACAK

Gazze kentinin işgaline yönelik saldırılar başlayınca Filistinliler bir kez daha hayatları ve toprakları arasında seçim yapmaya zorlanacak. Saldırılar nedeniyle tekrar yerinden olacak Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin orta kesimlere göç etmesinden başka seçenek görünmüyor.

Zira, Gazze Şeridi'nin yüzde 88'i İsrail'in işgali veya sözde "tahliye emirleri" altında yer alıyor. Bu işgal planı nedeniyle Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli, altyapının bulunmadığı, çadır dahi kurmaya yerin olmadığı orta kesimlere sıkıştırılacak.

İsrail, Gazze'yi işgal planına onayın ardından sınıra yığınak yapmaya başladı!

Filistinlilerin orta kesimlere göç etmesi İsrail saldırılarından kurtuldukları anlamına gelmiyor. Zira İsrail, sık sık orta kesimde yer alan bölgelere de hava saldırıları düzenliyor.

Birleşmiş Milletler de zaman zaman yaptığı açıklamalarda buna işaret ederek, bölgede güvenli yer olmadığının altını çiziyor.

GAZZE'DE İŞGAL PLANINA ONAY

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik 5 ilkeyi oy çokluğu ile kabul ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu ilkelerin, "'ın silahsızlandırılması, hayatta olan ve ölen tüm rehinelerin geri verilmesi, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, Gazze Şeridi'nin güvenliğinin İsrail tarafından sağlanması ve Hamas ve yönetimine alternatif sivil bir yönetimin kurulması" olduğu aktarıldı.

İsrail, Gazze'yi işgal planına onayın ardından sınıra yığınak yapmaya başladı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | İsrail, Gazze'yi işgal planını onayladı
İsrail Gazze'yi tamamen işgal edecek mi? Netanyahu'dan açıklama
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#tahliye
#hamas
#filistin
#işgal
#İsrail-Filistin çatışması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.