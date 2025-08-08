İsrail, Gazze'yi işgal planına onayın ardından sınıra yığınak yapmaya başladı!

İsrail Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'yi işgal planını onayladı. Kabineden karar 10 saatlik bir toplantının ardından çıktı. ABD basınından NBC News'in haberine göre, işgal planının onaylanmasının ardından İsrail ordusu, sınıra yığınak yapmaya başladı.

Haberde, uydu fotoğraflarının İsrail ordusunun Gazze kentine karadan başlatılması beklenen işgal öncesi sınırda yığınak yaptığını ortaya koyduğu ifade edildi.

SÖZDE 'TAHLİYE EMRİ'

İsrail’in işgale hazırlandığı Gazze kenti, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alıyor. Kuzeydeki birçok bölge İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden edilmeye iten sözde “tahliye emri” altında. İsrail saldırıları ve ağır yıkıma rağmen 1 milyon Filistinli Gazze’nin kuzeyinde kalarak yaşam mücadelesi veriyor.

İşgal planı kapsamında, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki 1 milyon Filistinliyi sözde “tahliye emirleriyle” yerinden ederek orta kesimde yer alan bölgelere göçe zorlanması hedefleniyor.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana defalarca yerinden zorla edilen Filistinliler, işgal planıyla bir kez daha yollara düşmek zorunda kalacak.

FİLİSTİNLİLER ORTA KESİMLERE SIKIŞTIRILACAK

Gazze kentinin işgaline yönelik saldırılar başlayınca Filistinliler bir kez daha hayatları ve toprakları arasında seçim yapmaya zorlanacak. Saldırılar nedeniyle tekrar yerinden olacak Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin orta kesimlere göç etmesinden başka seçenek görünmüyor.

Zira, Gazze Şeridi'nin yüzde 88'i İsrail'in işgali veya sözde "tahliye emirleri" altında yer alıyor. Bu işgal planı nedeniyle Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli, altyapının bulunmadığı, çadır dahi kurmaya yerin olmadığı orta kesimlere sıkıştırılacak.

Filistinlilerin orta kesimlere göç etmesi İsrail saldırılarından kurtuldukları anlamına gelmiyor. Zira İsrail, sık sık orta kesimde yer alan bölgelere de hava saldırıları düzenliyor.

Birleşmiş Milletler de zaman zaman yaptığı açıklamalarda buna işaret ederek, bölgede güvenli yer olmadığının altını çiziyor.

GAZZE'DE İŞGAL PLANINA ONAY

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik 5 ilkeyi oy çokluğu ile kabul ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu ilkelerin, "Hamas'ın silahsızlandırılması, hayatta olan ve ölen tüm rehinelerin geri verilmesi, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, Gazze Şeridi'nin güvenliğinin İsrail tarafından sağlanması ve Hamas ve Filistin yönetimine alternatif sivil bir yönetimin kurulması" olduğu aktarıldı.