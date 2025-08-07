Menü Kapat
İsrail Gazze'de tamamen işgal edecek mi? Netanyahu'dan açıklama

İsrail Başbakanı Netanyahu, yoğun saldırı ve abluka altında tuttukları Gazze Şeridi'ni tamamen işgal edip etmeyecekleriyle ilgili soruya cevap verdi. Netanyahu, Gazze'yi "ilhak etmeyeceklerini" öne sürerken hedeflerine ulaştıktan sonra bölgenin kontrolünü geçici bir yönetime devretmeyi planladıklarını söyledi.

Yerel basında yer alan habere göre, , Batı Kudüs'teki Ofisi'nde bir grup Hindistanlı gazeteciyle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Netanyahu, 'ye saldırılarla "'ın yok edilmesini ve tüm İsrailli esirlerin geri getirilmesini" hedeflediklerini söyledi.

Netanyahu, 'in "Gazze'yi ilhak etmeyeceğini" ileri sürerek, "hedeflerine ulaştıktan sonra bölgenin kontrolünü geçici bir yönetim organına devretmeyi planladıklarını" savundu.

İsrail Başbakanı, "Hamas'ın silahlarını bırakması ve tüm İsrailli esirleri koşulsuz serbest bırakması halinde Gazze'ye saldırıların yarın bile biteceğini" iddia etti.

Netanyahu'nun kabinesindeki birçok aşırı sağcı bakan, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini istiyor.

Bu bakanlar ayrıca 2005'te Gazze'de boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin de yeniden inşasını talep ediyor.

