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 | Berrak Arıcan

Netanyahu'nun acımasız amacını İsrail basını yazdı: Yeni saldırılara zemin hazırlıyor

İsrail basını, Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de insani yardım girişlerine izin vermesinin altında bir sebep olduğunu yazdı. Netanyahu'nun amacının, yeni bir askeri saldırı için zemin hazırlamak olduğu öne sürüldü.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 17:16

’deki Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs’ta uygulamaya başladığı "Gideon'un Savaş Arabaları" saldırısının hedeflerine ulaşamadığı belirtilerek, rehinelerin geri alınamaması ve 'ın tasfiye edilememesi nedeniyle bu saldırıların başarısız olduğu ifade edildi.

Netanyahu'nun acımasız amacını İsrail basını yazdı: Yeni saldırılara zemin hazırlıyor

SALDIRILARI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN KULLANMAK İSTİYOR

Haberde, neredeyse dört aydır süren saldırıların ardından ordu içinde ve siyasi düzeyde derin görüş ayrılıklarının yaşandığı, Netanyahu’nun ise hamlesini Gazze kenti ve el-Mevasi bölgesine yönelik yeni saldırıları meşrulaştırmak için kullanmak istediği belirtildi.

Netanyahu'nun acımasız amacını İsrail basını yazdı: Yeni saldırılara zemin hazırlıyor

İsrail ordusunun bazı birlikleri Gazze’den geri çekilirken, hükümetin insani yardımlara izin verme kararına ordu içinde itirazlar olduğu, askeri kaynakların bu durumun askeri baskıyı azaltabileceğini belirttiği bildirildi.

GÜNLÜK MİNİMUM İHTİYACIN SADECE YÜZDE 14'Ü KARŞILANIYOR

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana yardım geçişlerini tamamen engellediği ve Gazze’ye yönelik ablukayı daha da sertleştirdiği hatırlatılırken, Gazze'deki hükümet yetkilileri, son sekiz günde sadece 674 yardım tırının girişine izin verildiğini ve bunun bölgenin günlük minimum ihtiyacının yalnızca yüzde 14’ünü karşıladığını açıkladı.

Netanyahu'nun acımasız amacını İsrail basını yazdı: Yeni saldırılara zemin hazırlıyor
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ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#insani yardım
#abluka
#İsrail-gaza Çatışması
#Insan Seferberliği
#Dünya
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