Son dakika | İsrail, Gazze'yi işgal planını onaylandı

İsrail Güvenli Kabinesi, soykırımın yaşandığı Gazze'de yüz binlerce Filistinlinin yerinden edilmesine neden olacak 'tamamen işgal' planına onay verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'yi tamamen işgal planının onaylandığını açıkladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü. Söz konusu şartlar şöyle:
İsrail basını, kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı ile bakanlar arasında tartışma yaşandığını bildirdi. Tartışmanın, ordunun tamamen işgal kararına karşı çıkması nedeniyle çıktığı belirtildi.
İsrail basınının aktardığına göre; İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'nin işgalinin rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını söyledi. Ayrıca Zamir, işgal planının hayata geçirilmesi durumunda İsrail ordusunun önemli ölçüde kayıp verebileceği uyarısında bulundu.
Bakanlar ise Zamir'in bu görüşlerine karşı çıkınca gerginlik yaşandı.
Toplantı öncesi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, gazetecilere yaptığı açıklamada "Gazze'yi ilhak etmeyi veya yönetmeyi düşünmediklerini" öne sürmüştü.
Netanyahu, "Gazze'yi bizi tehdit etmeden, düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz. Gazze'de soykırım yapmıyoruz, isteseydik tüm Gazzelileri öldürebilirdik" ifadelerini kullanmıştı.