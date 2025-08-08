Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Son dakika | İsrail, Gazze'yi işgal planını onaylandı

İsrail Kabinesi, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal planını onayladı. İsrail ordusu, Gazze'nin tamamının kontrol altına alınması için hazır tutulacak. Gazze'de savaşı bitirmek için 5 şart sunulurken, işgal planının onaylanmasıyla İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yeniden başlaması bekleniyor.

Son dakika | İsrail, Gazze'yi işgal planını onaylandı
08.08.2025
08.08.2025
İsrail Güvenli Kabinesi, soykırımın yaşandığı Gazze'de yüz binlerce Filistinlinin yerinden edilmesine neden olacak 'tamamen ' planına onay verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'yi tamamen işgal planının onaylandığını açıkladı.

Son dakika | İsrail, Gazze'yi işgal planını onaylandı

GAZZE'DE SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN 5 ŞART

Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada, 'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü. Söz konusu şartlar şöyle:

Son dakika | İsrail, Gazze'yi işgal planını onaylandı
  • Hamas'ın silahsızlandırılması,
  • 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi,
  • Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi,
  • İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi,
  • Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması.
Son dakika | İsrail, Gazze'yi işgal planını onaylandı

KABİNEDE KAVGA!

İsrail basını, kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı ile bakanlar arasında tartışma yaşandığını bildirdi. Tartışmanın, ordunun tamamen işgal kararına karşı çıkması nedeniyle çıktığı belirtildi.

Son dakika | İsrail, Gazze'yi işgal planını onaylandı

İsrail basınının aktardığına göre; İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'nin işgalinin rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını söyledi. Ayrıca Zamir, işgal planının hayata geçirilmesi durumunda İsrail ordusunun önemli ölçüde kayıp verebileceği uyarısında bulundu.

Bakanlar ise Zamir'in bu görüşlerine karşı çıkınca gerginlik yaşandı.

SOYKIRIMI REDDETTİ

Toplantı öncesi İsrail Başbakanı Benyamin , gazetecilere yaptığı açıklamada "Gazze'yi ilhak etmeyi veya yönetmeyi düşünmediklerini" öne sürmüştü.

Netanyahu, "Gazze'yi bizi tehdit etmeden, düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz. Gazze'de yapmıyoruz, isteseydik tüm Gazzelileri öldürebilirdik" ifadelerini kullanmıştı.

