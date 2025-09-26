Erdoğan ile İngiltere Başbakanı arasında görüşme! O konu öne çıktı: Diplomasi ötesi tedbirlerle durdurulsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Filistin konusu öne çıktı.

Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

"FİLİSTİN'İN İNGİLTERE VE FRANSA GİBİ ÜLKELERCE TANINMASI TARİHİ BİR GELİŞME"

İngiltere Başbakanı Starmer’ı ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin’i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

"NETANYAHU HÜKÜMET DURDURULMALI"

Erdoğan görüşmede ayrıca Filistin’e destek için oluşan ivmeyi koruyarak diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.