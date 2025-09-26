Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Katil Netanyahu BM'de konuştu! Temsilciler salonu terk etti

Son dakika haberi: İşgalci İsrail'in Başbakanı, Katil Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda konuşuyor. Netanyahu'nun kürsüye çıktığı anda BM'de yer alan başta Filistin temsilcileri olmak üzere diğer ülke temsilcileri salonu terk etti.

'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına sebebiyet veren 'in katil Başbakanı , Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı.

Katil Netanyahu, 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Katil Netanyahu BM'de konuştu! Temsilciler salonu terk etti

Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları sürdürdüğü için uluslararası baskıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu.

Netanyahu konuşurken heyeti de İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

Netanyahu, konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara işaret ederken İran'ın tüm dünya için tehdit olduğunu, İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.​​​​​​

Katil Netanyahu BM'de konuştu! Temsilciler salonu terk etti

İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE HOPARLÖR YERLEŞTİRDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun BM'deki konuşmasını Filistinlilere dinletmek için İsrail ordusundan, Gazze'nin çeşitli noktalarına hoparlörler kurmasını talep etti.

Başbakanlık Ofisi, sivil yetkililere, ordu ile işbirliği içinde hoparlörleri sadece sınırın İsrail tarafındaki kamyonlara yerleştirmeleri talimatını verdiğini ve Netanyahu'nun hoparlörlerin yerleştirilmesinin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerlerini tehlikeye atmaması gerektiği konusunda açık talimat verdiği açıklandı.

Netanyahu'ya "rahat yok"! Kaldığı otel önünde Filistin protestosu
ABD lideri Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'nin işgalini konuştu!
ETİKETLER
#İsrail
#iran
#gazze şeridi
#filistin
#binyamin netanyahu
#bm
#bm genel kurulu
#Dünya
