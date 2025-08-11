ABD lideri Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'nin işgalini konuştu!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmede İsrail’in Gazze Şeridi’ni işgal planının ele alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İkili, savaşı sona erdirmeyi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamayı ve Hamas'ı yenilgiye uğratmayı amaçlayan İsrail'in Gazze'de kalan Hamas kalelerini ele geçirme planını görüştü.''

Netanyahu’nun "savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e verdiği kararlı destekten dolayı Başkan Trump'a teşekkür ettiği" ifade edildi.

NETANYAHU'NUN SAVAŞI BİTİRME ŞARTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de savaşın son bulması için Hamas'ın silah bırakması şartını ortaya koydu. Netanyahu, "İsrail işi bitirecek, Hamas silah bırakacak, yeni Gazze saldırısı planları, Hamas'ın kalan 2 kalesine saldırmayı amaçlıyor." dedi.

İsrail'in amacının Gazze'yi işgal etmek değil özgürleştirmek olduğunu öne süren Netanyahu, ''Hamas silah bırakırsa savaş biter'' ifadelerini kullandı. Gazze'deki yeni harekat planını hızlıca bitirmek istediklerini söyleyen Netanyahu, ''Hamas'ı bitirmek istiyoruz'' dedi.