TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'nin işgalini konuştu!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal planını görüşüldüğü belirtildi.

ABD lideri Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'nin işgalini konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 08:50

Başbakanı ’nun ABD Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmede İsrail’in Şeridi’ni işgal planının ele alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İkili, savaşı sona erdirmeyi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamayı ve 'ı yenilgiye uğratmayı amaçlayan İsrail'in Gazze'de kalan Hamas kalelerini ele geçirme planını görüştü.''

ABD lideri Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'nin işgalini konuştu!

Netanyahu’nun "savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e verdiği kararlı destekten dolayı Başkan Trump'a teşekkür ettiği" ifade edildi.

NETANYAHU'NUN SAVAŞI BİTİRME ŞARTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de savaşın son bulması için Hamas'ın silah bırakması şartını ortaya koydu. Netanyahu, "İsrail işi bitirecek, Hamas silah bırakacak, yeni Gazze saldırısı planları, Hamas'ın kalan 2 kalesine saldırmayı amaçlıyor." dedi.

ABD lideri Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'nin işgalini konuştu!

İsrail'in amacının Gazze'yi işgal etmek değil özgürleştirmek olduğunu öne süren Netanyahu, ''Hamas silah bırakırsa savaş biter'' ifadelerini kullandı. Gazze'deki yeni harekat planını hızlıca bitirmek istediklerini söyleyen Netanyahu, ''Hamas'ı bitirmek istiyoruz'' dedi.

