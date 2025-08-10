Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

İsrail kabinesinde 'Gazze'yi işgal' çatlağı: Netanyahu U dönüşü yaptı

İsrail hükümetinde Gazze çatlağı sürüyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduyu Gazze'de "zafere taşıyabileceği" yönündeki inancını kaybettiğini söyledi. Netanyahu'yu 'U dönüşü' yapmakla suçladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
11:21
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
11:21

Şeridi'nin tamamının edilmesini, Filistinlilerin sürgün edilmesini ve bölgede Yahudi yerleşimlerinin kurulmasını isteyen Bakan Smotrich, X hesabından paylaştığı video mesajda, Güvenlik Kabinesi toplantısında 8 Ağustos’ta bölgenin tamamının yerine yalnızca Gazze kentinin işgal edilmesine ilişkin planı onaylamasına tepki gösterdi.

https://x.com/bezalelsm/status/1954252179155399049

"Başbakanın, İsrail ordusunu zafere taşıyabileceğine ve taşımak istediğine dair inancımı kaybettim." diyen Bakan Smotrich, 'ya seslenerek Gazze'nin tamamının işgal edilmesi kararı için güvenlik kabinesini tekrar toplamasını istedi.

İsrail kabinesinde 'Gazze'yi işgal' çatlağı: Netanyahu U dönüşü yaptı

''NETANYAHU U DÖNÜŞÜ YAPTI''

Gazze'nin tamamının işgali için Netanyahu ile son haftalarda yoğun bir şekilde mesai harcadığını belirten Bakan Smotrich, "Haftalar boyunca Başbakan planı destekliyor gibiydi. Ayrıntıları benimle görüştü ve zafer için çabaladığını ve sonuna kadar gitmeyi planladığını belirtti. Ancak ne yazık ki U dönüşü yaptı." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve kabinenin amacı 'ı kısmi bir esir takası anlaşmasına zorlamak olan bir "askeri hamleye" yöneldiğini iddia eden Bakan Smotrich, "Zafere böyle ulaşılmaz, esirler böyle geri getirilmez, savaş böyle kazanılmaz." dedi.

İsrail kabinesinde 'Gazze'yi işgal' çatlağı: Netanyahu U dönüşü yaptı

İSRAİL GAZZE'Yİ TAMAMEN İŞGAL KARARI ALDI

Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İsrail kabinesinde 'Gazze'yi işgal' çatlağı: Netanyahu U dönüşü yaptı

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ İÇİN ZORUNLU GÖÇ

İsrail'in işgale hazırlandığı Gazze kenti, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alıyor. Kuzeydeki birçok bölge İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden edilmeye iten sözde "tahliye emri" altında.

İsrail kabinesinde 'Gazze'yi işgal' çatlağı: Netanyahu U dönüşü yaptı

İsrail saldırıları ve ağır yıkıma rağmen 1 milyon Filistinli Gazze'nin kuzeyinde kalarak yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail işgal planı kapsamında, 1 milyon Filistinliyi sözde "tahliye emirleriyle" yerinden ederek orta kesimde yer alan bölgelere sürgün etmeyi hedefleniyor.

