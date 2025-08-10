Gazze'yi tamamen işgal planının gölgesinde İsrail ile müzakere çabaları

ABD ile arabulucuların, Hamas ile İsrail'in yeniden müzakere masasına dönmesi için çalıştığı iddia edildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail güvenlik kabinesindeki bakanların muhalefetine rağmen hala Gazze'de ateşkese varmanın mümkün olduğu belirtildi.

Haberde, ABD'nin Gazze kentinin işgali başlasa bile bunun ateşkes anlaşmasının olması durumunda durdurulabileceği sinyali verdiği kaydedildi.

TÜM İSRAİLLİ REHİNELERİN SERBEST KALMASI İÇİN TAKAS ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ile tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören takas anlaşmasını görüştüğü ifade edildi ancak görüşmenin yeri ve zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Arabuluculardan, KAN'ın haberiyle ilgili açıklama yapılmadı.

3 ÜLKE ARABULUCULUK YAPIYOR

Mısır, Katar ve ABD, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşın durması için arabuluculuk yapıyor. İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

Katar ve Mısır kararı kınarken, ABD bunu görmezden gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın "bu İsrail'in kararı" şeklindeki açıklaması da gözlemciler tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeşil ışık yakılması olarak yorumlanmıştı.

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.