Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Gazze'yi tamamen işgal planının gölgesinde İsrail ile müzakere çabaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal planı kabine tarafından onaylandı. ABD, Mısır ve Katar ise Gazze için yeniden müzakere masasına dönülmesi için çalışıyor.

AA
10.08.2025
10.08.2025
ile arabulucuların, ile İsrail'in yeniden müzakere masasına dönmesi için çalıştığı iddia edildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail güvenlik kabinesindeki bakanların muhalefetine rağmen hala 'de ateşkese varmanın mümkün olduğu belirtildi.

Gazze'yi tamamen işgal planının gölgesinde İsrail ile müzakere çabaları

Haberde, ABD'nin Gazze kentinin işgali başlasa bile bunun anlaşmasının olması durumunda durdurulabileceği sinyali verdiği kaydedildi.

TÜM İSRAİLLİ REHİNELERİN SERBEST KALMASI İÇİN TAKAS ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ile tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören takas anlaşmasını görüştüğü ifade edildi ancak görüşmenin yeri ve zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Arabuluculardan, KAN'ın haberiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Gazze'yi tamamen işgal planının gölgesinde İsrail ile müzakere çabaları

3 ÜLKE ARABULUCULUK YAPIYOR

Mısır, Katar ve ABD, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşın durması için yapıyor. Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

Katar ve Mısır kararı kınarken, ABD bunu görmezden gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın "bu İsrail'in kararı" şeklindeki açıklaması da gözlemciler tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeşil ışık yakılması olarak yorumlanmıştı.

Gazze'yi tamamen işgal planının gölgesinde İsrail ile müzakere çabaları

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'de halk Netanyahu'ya karşı sokağa indi: Gazze'de katliam dursun diye genel grev çağrısı
Hamas, İsrail'in Gazze'yi işgal kararından ABD'yi de sorumlu tuttu
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#arabuluculuk
#Abd
#İsraeli Esirler
#İsrail-gazze Savaşı
#Dünya
