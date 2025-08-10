Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

İsrail'de halk Netanyahu'ya karşı sokağa indi: Gazze'de katliam dursun diye genel grev çağrısı

İsrail'de halk, Gazze'deki katliamların durması için bir kez daha sokağa indi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tamamen işgaline karşı olduğunu dile getiren protestocular, hükümete karşı genel grev çağrısında bulundu.

’in Şeridi’ndeki katliamlarına ve bölgeyi işgal planına tepkiler sürerken, İsrail bir kez daha hükümet karşıtı gösterilere sahne oldu. Tel Aviv kentinde toplanan on binlerce İsrailli, hükümete savaşı sona erdirme ve rehineleri evlerine döndürme çağrısı yaptı.

İsrail'de halk Netanyahu'ya karşı sokağa indi: Gazze'de katliam dursun diye genel grev çağrısı

''GAZZE'DE GÖREV ALMAYI REDDEDİN!''

İsrail Başbakanı Binyamin ’nun Gazze Şeridi’ni işgal planının rehinelerin hayatını riske atacağına ve İsrailli askerlerin ölümüne neden olacağına dikkat çeken göstericiler, askerleri Gazze’deki çatışmalarda görev almayı reddetmeye, muhalefet, iş dünyası ve akademik çevreleri ise hükümeti protesto etmeye çağırdı.

İsrail'de halk Netanyahu'ya karşı sokağa indi: Gazze'de katliam dursun diye genel grev çağrısı

GENEL GREV ÇAĞRISI

İsrailli rehinelerin yakınlarını temsil eden bazı gruplar ise, İsrail hükümetine tepki olarak genel grev çağrısında bulundu. İsrail basını, Tel Aviv’in yanı sıra, ülkenin birçok şehrinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlendiğini duyurdu.

İsrail'de halk Netanyahu'ya karşı sokağa indi: Gazze'de katliam dursun diye genel grev çağrısı
İsrail'de halk Netanyahu'ya karşı sokağa indi: Gazze'de katliam dursun diye genel grev çağrısı
