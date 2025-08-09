Menü Kapat
30°
 Yusuf Özgür Bülbül

İstanbul Gazze için ayakta: On binler dünyaya böyle mesaj verdi!

Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlendi. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenler için farkındalık hedefleyen etkinlik, Beyazıt Meydanı'nda başladı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 22:25

’e Destek Platformu tarafından 'in 'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla düzenlenen “Filistin için 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' yürüyüşü gerçekleştirildi.

15 sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla mesajı verdi. "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor" gibi sloganların atıldığı yürüyüşe katılanlar, ışıklarını yaktıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan yola çıktı.

SLOGANLARLA HAYKIRDILAR

boyunca "Siyonist katiller hesap verecek", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor" ve "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" gibi çeşitli pankart ve dövizler taşındı.

Etkinliğe Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve İlim Yayma Vakfı gibi birçok STK destek verdi. Yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sona erdi.

Bu yürüyüş, bölgedeki insani durumun ciddiyetine dikkat çekmek ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapıldı.

