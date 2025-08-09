İstanbul Gazze için ayakta: On binler dünyaya böyle mesaj verdi!

Filistin’e Destek Platformu tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla düzenlenen “Filistin için 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' yürüyüşü gerçekleştirildi.

15 sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla dayanışma mesajı verdi. "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor" gibi sloganların atıldığı yürüyüşe katılanlar, ışıklarını yaktıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan yola çıktı.

SLOGANLARLA HAYKIRDILAR

Yürüyüş boyunca "Siyonist katiller hesap verecek", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor" ve "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" gibi çeşitli pankart ve dövizler taşındı.

Etkinliğe Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve İlim Yayma Vakfı gibi birçok STK destek verdi. Yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sona erdi.

Bu yürüyüş, bölgedeki insani durumun ciddiyetine dikkat çekmek ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapıldı.