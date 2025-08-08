Hamas, İsrail'in Gazze'yi işgal kararından ABD'yi de sorumlu tuttu

Hamas, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planını onaylamasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Siyonist bakanlar kurulunun Gazze kentini işgal etme ve sakinlerini tahliye etme planlarını onaylaması, işgal ordusunun kent ve yaklaşık bir milyon sakinine karşı işlemeyi planladığı yeni bir savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.

ABD YÖNETİMİ DE SORUMLU

İsrail'in kurmaya çalıştığı bu "komplonun" kendilerine "ağır bedeller" ödeteceği savunulan açıklamada, İsrail'in işlediği suçlardan ABD yönetimi sorumlu tutuldu. Açıklamada, kararın "İsrail’in soykırım politikalarının, zorunlu sürgünlerin ve Filistin halkına yönelik etnik temizliğe varan acımasız uygulamaların devamı" olduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, "esirlerin akıbetine aldırmadığı, saldırının genişlemesinin onları feda etmek anlamına geldiğinin farkında olduğu" belirtilen açıklamada, söz konusu kararın "işgalcilerin son müzakere turundan ani çekilişinin nedenini açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

''ANLAŞMAYA VARMAK ÜZEREYDİK''

Hamas, söz konusu turda ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına varmak üzere olduklarını hatırlattı. Açıklamada, "İşgalcilerin 'işgal' yerine 'kontrol' ifadesini kullanması, sivillere karşı işlenen acımasız suçun sonuçlarına dair yasal sorumluluktan kaçmak için aleni bir manipülasyondur. Ateşkes sağlama çabalarında gereken tüm esnekliği ve olumlu yaklaşımı gösterdik, anlaşmaya ulaşmanın yolunu açacak hiçbir adımı atmaktan geri durmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Hamas ayrıca, ''Birleşmiş Milletleri, Uluslararası Adalet Divanını ve Uluslararası Ceza Mahkemesini yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, bu planı derhal durdurmak için harekete geçmeye ve işgalci liderleri Filistin halkına karşı işledikleri suçlardan dolayı yargılamaya" çağırdı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı. Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam saatlerinde toplantı düzenlemişti. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.