TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İsrail'in işgal planına karşı Almanya harekete geçti! 'Askeri teçhizat ihracatına izin verilmeyecek'

Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze'yi işgal planını onaylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merz, "Alman hükümeti Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizatın ihracatına ikinci bir emre kadar izin vermeyecek" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in işgal planına karşı Almanya harekete geçti! 'Askeri teçhizat ihracatına izin verilmeyecek'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
13:25
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
14:09

Başbakanı Friedrich Merz, kabinesinin dün gece kabul ettiği Şehri’ni planına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Alman hükümetine adına, İsrail kabinesinde alınan ve Gazze Şeridini işgalini öngören kararı eleştiren Almanya Başbakanı Merz, "Bu şartlar altında Alman hükümeti Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizatın ihracatına ikinci bir emre kadar izin vermeyecek" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in işgal planına karşı Almanya harekete geçti! 'Askeri teçhizat ihracatına izin verilmeyecek'

"İSRAİL ESKİSİNDEN DAHA BÜYÜK BİR SORUMLULUK TAŞIMAKTADIR"

Alman hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki sivil halkın çektiği acılardan derin endişe duymaya devam ettiğini belirten Merz, "Planlanan saldırıyla birlikte İsrail hükümeti, bu insanlara yardım konusunda eskisinden daha büyük bir sorumluluk taşımaktadır.

Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere yardım malzemelerine kapsamlı erişimi kolaylaştırmalıdır. Son günlerde atılan doğru adımların ardından İsrail, Gazze'deki insani durumu kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmeye devam etmelidir" dedi.

Merz, "Alman hükümeti ayrıca İsrail hükümetini Batı Şeria'yı ilhak etme yönünde ilerlememeye çağırmaktadır" ifadelerini de kullandı.

Merz, İsrail'in Hamas’a karşı kendini savunma hakkı olduğu, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkese yönelik müzakerelerin öncelikleri olduğunu da sözlerine ekledi.

İsrail'in işgal planına karşı Almanya harekete geçti! 'Askeri teçhizat ihracatına izin verilmeyecek'

