ABD, İsrail için milyonlarca dolar harcadı! 100'den fazla füze fırlattılar

ABD medyasından, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a karşı başlattığı ve 12 gün süren savaşla ilgili yeni bir iddia geldi. CNN'in haberine göre, ABD, geçen ay yaşanan bu 12 günlük çatışma sırasında İran tarafından İsrail'e fırlatılan füzeleri durdurmak amacıyla, yüksek kapasiteli Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) sistemine ait önleyici füzelerin yaklaşık dörtte birini kullandı.

12,7 MİLYON DOLARLIK FÜZE KULLANDILAR

Operasyonlara dair bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, ABD güçlerinin her biri yaklaşık 12,7 milyon dolar değerinde olan 100 ila 150 arasında THAAD füzesi ateşlediği belirtildi. Haberde ayrıca, ABD'nin geçen yıl yalnızca 11 THAAD füzesi ürettiği, bu yıl ise üretimin 12 füze ile sınırlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

“İRAN FÜZELERİNİN YAKLAŞIK YARISI THAAD İLE VURULDU”

Washington merkezli Amerikan Ulusal Güvenliği için Yahudi Enstitüsü (JINSA) tarafından sağlanan bilgilere göre, savaş sırasında düşürülen İran füzelerinin neredeyse yarısı THAAD sistemleriyle imha edilirken, geri kalan füzeler İsrail'in kendi geliştirdiği Arrow-2 ve Arrow-3 hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

"İSRAİL'İN ARROW-3 FÜZELERİ, HAFTALAR İÇİNDE TAMAMEN TÜKENEBİLİR"

Savaş sırasında yabancı medya kuruluşları, İsrail'in Arrow önleyicilerinde ciddi bir azalma yaşadığını bildirmişti. The Wall Street Journal'a konuşan bir ABD yetkilisi, İsrail'in Arrow-3 füzelerinin haftalar içinde tamamen tükenebileceğini söylemişti. İsrail bu iddiaları reddetmişti.