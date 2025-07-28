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 | Onur Kaya

Akdeniz'de ölümcül yolculuk! 500'den fazla çocuk yüzerek ülke değiştirdi

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte’ye sığınmacı akını devam ediyor. Daha iyi şartlarda yaşamak için ölümü göze alarak Akdeniz'de ölümcül bir yolculuğa çıkan 500'den fazla çocuk, yüzerek Fas'ın Fineydak kentinden İspanya'nın Sebte kentine geçti. Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için önemli bir geçiş noktası olan Sebte'deki barınma merkezlerinde düzensiz göçmen kapasitesinin aşıldığı belirtilirken, belediye başkanı durumun artık devlet meselesi haline geldiğini bildirdi.

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Akdeniz'de ölümcül yolculuk! 500'den fazla çocuk yüzerek ülke değiştirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 05:42
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 05:56

ile arasında sık sık krize neden olan düzensiz göçmenlerin ardı arkası kesilmiyor. Fas topraklarıyla çevrili İspanyol bölgesi olan Sebte kenti yine mültecilerin akınına uğradı. Son 2 günde 500'den fazla çocuk yüzerek Fas'tan İspanya toprağı olan Sebte'ye geçti.

ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR

İspanya Sivil Muhafız Birliği’ne bağlı sahil güvenlik ve dalgıç ekiplerinin cuma gününden bu yana sürdürdüğü kurtarma operasyonları kapsamında, denizde sürüklenen çoğunluğu Faslı olan yaklaşık 30 yetişkin göçmenle birlikte 54 çocuk kurtarıldı.

Akdeniz'de ölümcül yolculuk! 500'den fazla çocuk yüzerek ülke değiştirdi

Kurtarılan çocukların bir kısmı geçici barınma merkezlerine sevk edilirken, sağlık ve psikolojik durumu hassas olanlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İspanyol basınına göre düzensiz arasında Filistinli çocuklar da var.

Yetkililer, göç girişimlerinin genellikle kötü hava koşullarının sınır güvenliğini zorlaştırdığı anlarda arttığını belirtiyor. Son geçişlerin de yoğun sis ve yüksek dalga koşullarında gerçekleştiği bildirildi.

Akdeniz'de ölümcül yolculuk! 500'den fazla çocuk yüzerek ülke değiştirdi

BARINMA KAPASİTESİ YETMİYOR

Sebte yerel yönetimine göre, kentteki resmi sosyal bakım merkezlerinin kapasitesi sadece 132 yatakla sınırlı. Ancak yeni gelenlerle birlikte merkezlerdeki çocuk sayısı 514’e ulaştı. Yerel yetkililer, sistemin bu yükü daha fazla taşıyamayacağını belirterek İspanya merkezi hükümetinden acil destek talebinde bulundu.

Akdeniz'de ölümcül yolculuk! 500'den fazla çocuk yüzerek ülke değiştirdi

"DURUM KRİTİK, BU ARTIK DEVLET MESELESİ"

Sebte Belediye Başkanı Juan Vivas, yaptığı açıklamada "Panik oluşturmak istemiyoruz ama durum gerçekten kritik. Bu artık bir devlet meselesidir. Bizi yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı.

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İspanya hükümeti, söz konusu çocukların ülke içindeki farklı bölgelere dağıtılması için 28 Ağustos’tan itibaren yeni bir planlama süreci başlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda, yalnızca Sebte değil, Kanarya Adaları’nda bulunan çocukların da İspanya anakarasındaki diğer şehirlere nakledilmesi gündemde.

Yetkililer, yaz aylarında artış gösteren dalgasının bu yıl da devam ettiğini, benzer bir yoğunluğun geçen yıl da yaşandığını hatırlattı. Resmi kayıtlara göre, 2023 yazında yaklaşık 300 çocuk, yüzerek Sebte’ye ulaşmayı başarmıştı.

Akdeniz'de ölümcül yolculuk! 500'den fazla çocuk yüzerek ülke değiştirdi

Özellikle ağustos ayındaki kent festivali döneminin, sınırdan gizli geçişlerin arttığı bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken güvenlik birimleri, bu yıl da benzer senaryolara karşı "Operasyon Feriaente" adlı özel bir güvenlik uygulamasını devreye aldı. Bu kapsamda, limandan İspanya anakarasına taşınacak eğlence araçları ve kamyonlar tek tek aranıyor.

Fas anakarasında yer almasına rağmen İspanya toprağı olan Sebte ve Melile, Avrupa’ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor. Yakalanan yetişkin göçmenler çoğunlukla geri gönderilirken, refakatsiz çocuklar özel koruma merkezlerine yönlendiriliyor.

ETİKETLER
#düzensiz göç
#ispanya
#göçmenler
#fas
#Sebte
#Çocuk Göçmenler
#Dünya
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