Muğla açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede, aralarında çocuklarında bulunduğu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler tarafından hareket halindeyken durdurulan yelkenli teknede 11'i çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi