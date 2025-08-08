Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Netanyahu'nun planı, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgaline dünyadan tepkiler

İsrail Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal planını onayladı. İsrail'in katliam kararına karşı ilk tepki Türkiye'den geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kararı en güçlü şekilde kınarken birçok ülkeden de İsrail'e eleştiriler geldi.

AA, İHA
08.08.2025
08.08.2025
Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'yi tamamen etme planının kabineden de onay almasının ardından birçok ülkeden Tel Aviv'e tepki geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kararın "en güçlü şekilde kınadığını" ifade etti. Bakanlık, ""Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta" dedi.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal kararına yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Başbakan Starmer, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da şiddetlendirme kararı yanlıştır ve bu kararı derhal yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz. Bu eylem, çatışmayı sona erdirmek veya rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için hiçbir fayda sağlamayacaktır. Sadece daha fazla kan dökülmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA

İsrail'in topyekün işgaline Avustralya'dan da tepki geldi. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'i "bu yola girmemeye" çağırdı.

Wong, bu durumun yalnızca insani felaketi daha da kötüleştireceğini belirterek, "Kalıcı barışı güvence altına almak için tek yol iki devletli çözümdür, uluslararası tanınan sınırlar dahilinde, yan yana yaşayacak İsrail devleti ve bir Filistin devletidir" diye konuştu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planının acilen durdurulması gerektiğini belirtti.

RUSYA

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamının işgal planının tüm BM kararlarını ihlal edeceğini kaydetti. Polyansky, İsrail-Filistin meselesine ilişkin tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

İsrail hükümetinin Gazze'yi tamamen işgaline ilişkin planı hakkında bir soruyu yanıtlayan Polyansky, Rusya'nın tutumunun BM Güvenlik Konseyi'nde hemen hemen herkesle aynı olduğunu ifade ederek, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." diye konuştu.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararının uluslararası hukuku ihlal ettiğini, karardan endişe duyduklarını bildirdi.

AVUSTRALYA

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal altına alması yönündeki kararının bölgedeki "insani felaketi" artıracağını söyleyerek, Tel Aviv hükümetine kararından vazgeçme çağrısı yaptı.

