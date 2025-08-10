İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de savaşı bitirme şartını açıkladı! Hamas'ı işaret etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de savaşın son bulması için Hamas'ın silah bırakması şartını ortaya koydu. Netanyahu, "İsrail işi bitirecek, Hamas silah bırakacak, yeni Gazze saldırısı planları, Hamas'ın kalan 2 kalesine saldırmayı amaçlıyor." dedi.

İsrail'in amacının Gazze'yi işgal etmek değil özgürleştirmek olduğunu öne süren Netanyahu, ''Hamas silah bırakırsa savaş biter'' ifadelerini kullandı. Gazze'deki yeni harekat planını hızlıca bitirmek istediklerini söyleyen Netanyahu, ''Hamas'ı bitirmek istiyoruz'' dedi.

''SAVAŞI BİTİRMENİN EN İYİ YOLU''

Netanyahu, Gazze’de başlatılması planlanan yeni harekatın, Hamas’ın elinde kalan son iki kalesini hedef alacağını belirterek, "Gazze kenti planı, savaşı bitirmenin en iyi yolu" ifadelerini kullandı.

Orduya Gazze'ye daha fazla yabancı gazeteci getirilmesi talimatı verildiğini belirten Netanyahu, "Yeni Gazze harekatı planını oldukça hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı bekliyoruz" diye konuştu.

''SAVAŞI UZATMAK İSTEMİYORUM''

İsrail'in Gazze'de yeni güvenlik koridorları ve yardım merkezleri açacağını öne süren Netanyahu, "Amacımız Gazze'yi işgal etmek değil, Hamas'tan kurtarmak. Savaşı uzatmak istemiyorum. Savaşın uzaması rehinelerin birçoğunun açlıktan ölebileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.