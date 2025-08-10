İsrail'in annesini katlettiği Filistinli kızın ağıtları yürek yaktı! At arabasında yanından ayrılmadı

10 Ağustos Pazar günü, genç bir Filistinli kız, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesine düzenlenen İsrail saldırısının ardından annesini kaybetti. Görüntülerde, kızın annesinin cansız bedeninin yanında ağladığı ve "Keşke ben ölseydim" dediği görüldü.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 61.300'den fazla insanın öldürüldüğü Gazze'ye karşı yürüttüğü ölümcül savaş nedeniyle artan bir öfkeyle karşı karşıya. Askeri harekat, bölgeyi harap etti ve kıtlığın eşiğine getirdi. İsrail ayrıca bölgeye karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda bir soykırım davasıyla karşı karşıya.