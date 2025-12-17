Trabzonspor Alanyaspor maç sonucu kaç kaç? Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz sonuç

Maçkolik'te yer alan bilgiye göre; Trabzonspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda karşı karşıya geldi.

Güven Yalçın, 17. dakikada attığı golle Alanyaspor'u mücadelede öne geçirdi.

İlk yarı Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Alanyaspor, müsabakayı 1-0 kazandı ve grup etabına galibiyetle başlamış oldu.

Trabzonspor, kupada oynayacağı bir sonraki maçta İstanbulspor'a konuk olacak.

Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlayacak.