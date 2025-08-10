Menü Kapat
30°
Gazze'de can kaybı her dakika artıyor! İsrail'in katliamları bitmiyor

İsrail'in katliamlarında Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61 bin 430’a, yaralananların sayısı 153 bin 213’e yükseldi.

İsrail, Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 61 kişinin hayatını kaybettiği, 363 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bu sayılarla birlikte, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 430’a, yaralananların sayısının 153 bin 213’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 9 bin 921 kişinin hayatını kaybettiği, 41 bin 172 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de can kaybı her dakika artıyor! İsrail'in katliamları bitmiyor

YARDIM DAĞITIMINDA KATLİAM

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte bölgedeki insani dağıtımları sırasında İsrail’in ateş açması sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 304 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi’ndeki yardım dağıtımlarında İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 778’e, sayısı 12 bin 894’e yükseldi.

Gazze'de can kaybı her dakika artıyor! İsrail'in katliamları bitmiyor

İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Bakanlık aynı zamanda, İsrail’in bölgeye ulaştırılan gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesiyle oluşan bilançoya ilişkin de açıklama yaparak, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 2’si çocuk 5 sivilin daha ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtti. Açıklanan son sayılarla, Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü çocuk 217'ye yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de can kaybı her dakika artıyor! İsrail'in katliamları bitmiyor
