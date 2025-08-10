Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrailliler sağcı televizyon kanalını bastı! Gazze'de ateşkes ve esir takası protestosu

İsrailli göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sona ermesini ve esirlerin serbest bırakılması için gerçekleştirilen protesto kapsamında İsrailli sağcı televizyon kanalını bastı. Canlı yayındaki sunucuya ulaşmaya çalışan göstericiler, güvenlik görevlileri ile prodüksiyon ekibinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

İsrailliler sağcı televizyon kanalını bastı! Gazze'de ateşkes ve esir takası protestosu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 15:33

merkezli Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, onlarca İsrailli gösterici, Kanal 13 binasını canlı yayını sırasında bastı. Üzerinde "'den çıkın" yazılı tişörtler giyen İsrailliler, "halk istiyor", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor" sloganları attı.

Canlı yayındaki programın sunucusuna ulaşmaya çalışan göstericiler, güvenlik görevlileri ile prodüksiyon ekibinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırdı.

Eylemin sorumluluğunu, İsrailli ve Arap aktivistlerin kurduğu "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) adlı sivil toplum kuruluşu üstlendi.

İsrailliler sağcı televizyon kanalını bastı! Gazze'de ateşkes ve esir takası protestosu

Kuruluş yaptığı yazılı açıklamada, "yayının Gazze'deki savaşın sona ermesi çağrısında bulunmak amacıyla kesildiğini" duyurdu.

Açıklamada, "Televizyon programının stüdyolarına bir saat uzaklıkta, esirler ölüme terk ediliyor, çocuklar açlıktan ölüyor. ise halka Gazze'de olup biteni anlatmıyor ve her şeyin normal olduğuna inandırıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail hükümetini "yerleşim hayali adına soykırım ve aç bırakma savaşını sürdürmekle" suçlayan sivil toplum kuruluşu, Gazze'deki saldırıları durdurmanın, esirlerin iadesinin ve açlığa son vermenin ancak herkesin günlük hayatını durdurması ve hükümeti planlarından geri adım atmaya zorlamasıyla mümkün olacağını kaydetti.

İsrailliler sağcı televizyon kanalını bastı! Gazze'de ateşkes ve esir takası protestosu

ATEŞKES İÇİN MÜZAKERELER

İsrail, birkaç gün önce, başta Gazze'den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermemesi nedeniyle Katar'da ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri, İsrail'in tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenmişti.

Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu beyan etmesine rağmen İsrail'in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini kaydetmişti.

Buna karşın İsrail, ateşkes teklifini Hamas'ın kabul etmediğini öne sürmüştü.

İsrail kabinesinde 'Gazze'yi işgal' çatlağı: Netanyahu U dönüşü yaptı
Gazze'yi tamamen işgal planının gölgesinde İsrail ile müzakere çabaları
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#protesto
#Medya
#Sivil Toplum Kuruluşu
#Dünya
