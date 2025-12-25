Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın 'gizli' adamları! Dünyanın dört bir yanına yayıldılar

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'ın devirdiği Beşar Esad'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşadığı lüks sürgün hayatının detayları ortaya çıktı. ABD basını son olarak Esad'ın vakti zamanında en yakınında tuttuğu ve üst düzey görevlere atadığı insanların şimdilerde neler yaptıklarını araştırdı.

MASRAFLARINI RUSYA KARŞILIYOR

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Beşar Esad'ın en yakın güvenlik danışmanlarından Ali Memluk'un masrafları Rusya tarafından karşılanıyor ve kendisi Moskova'da yaşıyor. Memluk pek fazla insanla ise görüşmüyor, oldukça az ziyaretçi kabul ediyor.

''UYUŞTURUCU İMPARATORLUĞUNUN KİLİT İSMİ''

Gassan Bilal, Esad rejimi sırasında kurulan 'uyuşturucu imparatorluğunun kilit isimlerinden' biriydi. O da Moskova'da hayatını sürdürüyor ve ailesinin İspanya'dan Dubai'ye uzanan 'rahat yaşamını' finanse ediyor.

MOSKOVA'DA LÜKS AVM'DE GÖRÜNTÜLENENLER

Suriye'de silahsız göstericilere ateş açılması emrini verdiği iddia edilen Cemal Yunus da Moskova'da skuter sürerken görüldü. Ayrıca eski Savunma Bakanı Ali Abbas ve eski Genelkurmay Başkanı Aldülkerim İbrahim Moskova'da bulunan lüks bir alışveriş merkezinde gezerken görüntülendi.

O DA MOSKOVA'DAN ÇIKTI

Eski Tümgeneral Avs Aslan ise Moskova'nın doğusundaki Kazan şehrine gönderildi. Ancak Aslan, aylar sonra Moskova'daki bir dairede yeniden ortaya çıktı.

HERKES LÜKS YAŞAM SÜREMİYOR

Suriye'den kargo uçaklarıyla kaçmak zorunda kalan ve Rusya'da askeri lojmanlara yerleştirilen bazı yetkililer olduğu da belirtildi. Bu kişilerin ise daha zor şartlar altında yaşadığı ifade edildi. Sistematik işkence ve infazla suçlanan Hava Kuvvetleri İstihbarat Direktörü Cemil Hasan'ın da bu kişiler arasında yer aldığı iddia ediliyor.

Eski İçişleri Bakanı ve Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Muhammed el Rahmun'un ise Körfez ülkelerinde hayatını sürdürdüğü öne sürüldü.

BAZILARI HALA SURİYE'DE

Yıkılan rejimin bazı yetkililerinin ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan'da yaşadıkları haberde yer aldı. Bazıları ise hala Suriye'de yaşıyorlar. Fakat saklanmak zorundalar.

Suriyeliler arasında sistematik işkence ve zorla kaybetme vakalarıyla bilinen "Filistin Şubesi"nin bir dönem başında olan ve yönetim devrilmeden emekli olan eski General Yasin Dahi ise Dubai'de sağlık ve mali sorunlarla boğuştuğu ifade edildi.

BEŞAR ESAD VE AİLESİ NASIL BİR HAYAT YAŞIYOR?

Esad ve ailesinin Moskova'daki yaşamlarına dair detayları da The New York Times paylaştı. Esad'ı, Moskova'da bulunan yüksek gökdelenlerden birindeki lüks 'Sixty' restoranında yemek yerken gördüğünü söyleyen kişi, bu mekanın Rus siyasi elitinin ve yabancı ünlülerin sıkça tercih ettiği bir yer olduğunu anlattı.

ELİTLERİN YAŞADIĞI BÖLGEDE VİLLAYA TAŞINDILAR

Habere göre, Esad ve ailesinin lüks hayatı, Suriye'yi terk etmesiyle başladı. Aile, özel jetler ve araç konvoylarıyla Rusya'ya ulaştı. İlk birkaç hafta 13 bin dolara kadar çıkan Four Seasons'a ait lüks dairelerde kaldı. Ardından Moskova’daki Federation Tower’da iki katlı bir penthouse’a taşındılar. Son olarak ise Rus elitlerinin yaşadığı Rublyovka banliyösünde bir villaya yerleştirildiği bildirildi.

Esad ailesinin bu süreçte de hep Rus güvenlik servisleri tarafından korunduğu belirtildi. Ayrıca herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklama yapmaları da yasak.

KARDEŞİ MAHİR ESAD DA RUSYA'DA

Esad’ın kardeşi ve rejimin en güçlü askeri figürlerinden biri olan Mahir Esad’ın da Moskova’daki iş merkezlerinde sık sık görüldüğü aktarıldı. Haberde, Esad ailesinin genç üyelerinin sosyal medya izleri üzerinden lüks yaşamın izleri de ortaya kondu. Mahir Esad’ın kızı Şam Esad ile Beşar Esad’ın kızı Zeyn’in, Dubai’de lüks restoranlar ve özel yatlarda düzenlenen doğum günü partileriyle gündeme geldiği aktarıldı. Paylaşımlarda Hermès, Chanel ve Dior gibi markalara ait hediyeler dikkat çekti.

Times’a konuşan kaynaklara göre Esad ailesi, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle çocuklarının ülkede kalmasına olanak tanıyan özel bir anlaşma yaptı. Yetkililer bu iddiaya cevap vermedi.

'DOKTORLUĞA GERİ DÖNECEK' İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da İngiliz basınından The Guardian, Esad ve ailesinin nasıl bir yaşam sürdüğüne dair aileye yakın bir kaynaktan açıklamaları kaleme almıştı. Esad ailesinin bir dostu, "Beşar göz doktorluğuna dair bilgilerini tazeleyip Rusça öğreniyor" dedi. Geçmiş yıllarda Londra'da tıp eğitimi alan Esad'ın yeni müşterilerinin Rusya'nın zengin elitleri olabileceği belirtildi.

Esad'ın bilgilerini tazelediğini söyleyen kaynak, ''Tabii ki paraya ihtiyacı yok ama bu işe tutku duyuyor. Suriye'de savaş başlamadan önce Şam'da oftalmoloji üzerine çalışıyordu.'' bilgisini verdi. Ailenin izole fakat lüks bir hayat yaşadığını söyledi.

''DIŞ DÜNYAYLA TEMASI ÇOK AZ''

Esad ailesinin, Moskova'daki nüfuzlu yöneticilerle temasa geçmesinin engellendiği belirtildi. Aile dostu, konuya ilişkin şunları anlattı:

''Çok sakin bir hayat sürüyor. Dış dünyayla çok az temas kuruyor. Yalnızca geçmişte sarayında olan, (eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı) Mansur Azzam ve (iş insanı) Yasser İbrahim gibi birkaç kişiyle iletişim halinde.''

''PUTİN'İN KAYBEDENLERE TAHAMMÜLÜ YOK''

Kremlin'e yakın olduğu belirtilen bir kaynağın şu sözleri de haberde yer aldı:

''Putin'in, iktidarını kaybeden liderlere tahammülü çok az. Esad artık nüfuzlu bir figür ya da yemeğe davet edilecek ilginç bir misafir gibi görülmüyor.''