İstanbul'da kar yağacak mı, ne zamna? Uzmanlar tarih verdi, yeni yılda kar geliyor

MGM tarafından günlük ve haftalık olarak hava durumu tahmini paylaşılıyor. Milyonların gündeminde yer alan kar yağışı ile ilgili uzmanlar yorum yaptı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenen İstanbul'da kar yağışı bu hafta sonu bekleniyor. Birçok uzman hafta sonu İstanbul'da kar yağma ihtimali olduğunu paylaştı. Cumartesi günü karla karışık yağmurun Anadolu Yakası'nda görülmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesin'de soğuk ve yağışlı hava bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde beklenen karla karışık yağmurun, 29 Aralık Pazartesi günü il geneline yayılacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.