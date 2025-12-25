Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zamna? Uzmanlar tarih verdi, yeni yılda kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da ne zaman kar yağacak belli oldu. Uzmanların tahminlerine göre bu sene yeni yıla kar ile beraber girebiliriz. Milyonlarca kişinin gündeminde ise İstanbul'da kar yağacak mı sorusu yer aldıç

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da kar yağacak mı, ne zamna? Uzmanlar tarih verdi, yeni yılda kar geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 15:12

MGM tarafından günlük ve haftalık olarak tahmini paylaşılıyor. Milyonların gündeminde yer alan ile ilgili uzmanlar yorum yaptı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenen 'da kar yağışı bu hafta sonu bekleniyor. Birçok uzman hafta sonu İstanbul'da kar yağma ihtimali olduğunu paylaştı. Cumartesi günü karla karışık yağmurun Anadolu Yakası'nda görülmesi tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zamna? Uzmanlar tarih verdi, yeni yılda kar geliyor

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Bölgesin'de soğuk ve yağışlı hava bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde beklenen karla karışık yağmurun, 29 Aralık Pazartesi günü il geneline yayılacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer beyaza bürünecek
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#meteoroloji genel müdürlüğü
#cuma namazı
#marmara
#kar yağışı
#Cumartesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.