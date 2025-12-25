Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Akciğer kanserine yakalanan Semiramis Pekkan takipçilerini uyardı: Sakın kullanmayın

Şarkıcı Semiramis Pekkan birkaç ay önce rutin kontrollerde akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Tedavi sürecine de başlayan Semiramis Pekkan, elektronik sigara ve tütün kullanımının zararlarına dikkat çekti.

Akciğer kanserine yakalanan Semiramis Pekkan takipçilerini uyardı: Sakın kullanmayın
Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan sosyal medyaya yüklediği videolarla adından sıkça söz ettiriyor. Semiramis Pekkan eylül ayında rutin kontrolünde olduğunu öğrenmiş ve bunu takipçileriyle paylaşmıştı. Semiramis Pekkan dün ise takipçilerini tel bir konuda uyardı ve "Sakın kullanmayın" dedi.

SEMİRAMİS PEKKAN "SAKIN TÜTÜN KULLANMAYIN"

Eylül ayında kendisine akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, bir süredir mücadele ettiği hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Akciğer kanserine yakalanan Semiramis Pekkan takipçilerini uyardı: Sakın kullanmayın

Semiramis Pekkan, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videoda, takipçilerini tütün ürünlerini kullanmaması konusunda uyardı. Özellikle gençlere seslenen Semiramis Pekkan; "Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Lütfen tütün ile ilgili bir şeye dokunmayın. Elektronik sigaralar da zararlı ve belki daha fazla zararlıymış. Bir yerde bunun hesabı çıkıyor. Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız ve yapmayın" dedi.

Akciğer kanserine yakalanan Semiramis Pekkan takipçilerini uyardı: Sakın kullanmayın
#akciğer kanseri
#Sağlık Uyarısı
#Elektronik Sigara
#Semiramis Pekkan
#Tütün Zararı
#Magazin
