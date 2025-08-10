Menü Kapat
30°
 | Berrak Arıcan

Yönetimi devirme tehdidi: Ülkelerin Filistin'i tanıma kararı aşırı sağcı bakanı çileden çıkardı

Ülkelerin birer birer Filistin'i tanıma kararı almaya başlaması İsrail'de büyük bir krize neden oldu. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin yönetimini "devirme" tehdidinde bulundu.

Yönetimi devirme tehdidi: Ülkelerin Filistin'i tanıma kararı aşırı sağcı bakanı çileden çıkardı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 15:01

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, bir sonraki kabine toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönetiminin "devrilmesi" için harekete geçilmesi çağrısında bulunacağını belirtti.

Bakan Ben-Gvir, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki yönetimi "devirerek" Filistin devletinin kurulması çabalarına bir yanıt vermiş olacaklarını iddia etti.

https://x.com/itamarbengvir/status/1954437671394103569

NETANYAHU'YA BASKI YAPILDI

devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada ise Ben-Gvir, Gazze kentinin işgali ve 1 milyondan fazla Filistin sürgün edilmesi planının Netanyahu’ya uyguladığı baskı sayesinde onaylandığını ileri sürdü.

Yönetimi devirme tehdidi: Ülkelerin Filistin'i tanıma kararı aşırı sağcı bakanı çileden çıkardı

İsrail hükümetinin aşırı sağcı ismi Ben-Gvir, işgal altında tuttukları ve 'nin ilhak edilerek yerine Yahudi yerleşimlerinin kurulmasını savunuyor.

ULUSLARARASI BASKI DA ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yaşanan insanlık felaketi zirve noktasına ulaşırken Tel Aviv yönetimi üzerindeki uluslararası baskı da artıyor.

Ülkeler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurması ve neden olduğu insanlık felaketinin son bulması için bağımsız Filistin devletini tanıma kararını uluslararası baskı aracı olarak kullanıyor.

Yönetimi devirme tehdidi: Ülkelerin Filistin'i tanıma kararı aşırı sağcı bakanı çileden çıkardı

BM üyesi 9 ülke, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin devletini resmi olarak tanıma kararı almıştı.​​​​​​​ İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta da eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını açıklayacaklarını duyurmuştu.

İsrail işgali altında bulunan Filistin devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.