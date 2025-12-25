Adıyla dolandırıcılık yapıldı! Sadettin Saran suç duyurusunda bulunacak

Fenerbahçe başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, son günlerde kendi ismi üzerinden yürütülen bir dolandırıcılık faaliyeti hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Sosyal medya platformları üzerinden açıklama yapan Saran, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin SMS yoluyla vatandaşları hedef aldığını belirtti.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Dolandırıcılık maksadıyla gönderilen mesajların tespit edilmesi üzerine hukuki yollara başvuracağını ifade eden Sadettin Saran, konunun takipçisi olacağını vurguladı. Saran, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına resmi bir duyuru yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır."