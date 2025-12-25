Menü Kapat
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntü!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir köprü altında kaydedilen görüntüler bölge sakinlerini şaşkına çevirdi. Yarı çıplak halde garip tavırlar sergileyen bir şahıs, polis ekiplerinin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Kocaeli’nin ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi, bugün benzerine az rastlanır bir olaya sahne oldu. Elzem Sokak üzerinde bulunan köprü altındaki boşlukta, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin çıplak halde kontrolsüz hareketler sergilediği görüldü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte bölgede kısa süreli bir tedirginlik yaşandı.

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDA ALDI

Yoldan geçtiği sırada köprü altındaki durumu gören bir mahalle sakini, şahsın anlamsız hareketlerini ve yerde yattığı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görgü tanıklarının ifadelerine ve görüntülere yansıyan detaylara göre, şahsın çevresine karşı herhangi bir saldırgan tutum sergilemediği ancak kendi kendine anlaşılmayan hareketler yaptığı gözlemlendi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, köprü altındaki şahsa müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Güvenlik güçleri tarafından üzerinin giydirilmesi sağlanan şahıs, gerekli işlemler ve sağlık kontrolü amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Emniyet birimleri olayla ilgili inceleme başlattı.

