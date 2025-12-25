2026 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 zam oranı hesaplaması!

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenerek araç sahiplerinden tahsil ediliyor. 2026 yılına girilirken yayımlanan resmi karar sonrasında, zamlı MTV tarifeleri gündemin ilk sıralarında yer aldı.

2026 MTV ZAM ORANI

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı, Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranı kararıyla birlikte belirlendi. Buna göre 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu oran üzerinden artırılarak 2026 yılında uygulanacak.

Yeniden değerleme oranının netleşmesiyle birlikte, araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarları da aynı oranda yükseldi. Vergi tutarları; aracın motor silindir hacmi, yaşı ve tescil tarihine göre kademeli olarak belirlendi ve tüm tarifeler bu artış oranı dikkate alınarak güncellendi.

2026 MTV HESAPLAMA

Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplamasında temel kriterler motor hacmi, aracın yaşı ve 1 Ocak 2018 öncesi ya da sonrası tescil edilmiş olması olarak sıralanıyor. 2018 öncesinde tescil edilen araçlarda yalnızca motor hacmi ve yaş dikkate alınırken, 2018 sonrası tescilli araçlarda taşıt değeri matrahı da hesaplamaya dahil ediliyor.

Örneğin 1-3 yaş aralığında ve 0-1300 cc motor hacmine sahip, 2018 öncesi tescilli bir araç için yıllık MTV 6 bin 66,19 TL olarak belirlendi. Aynı yaş grubunda 1801-2000 cc motor hacmine sahip araçlarda bu tutar 29 bin 432,42 TL’ye kadar yükseliyor. 2018 sonrası tescilli araçlarda ise aynı motor hacimleri için farklı matrah dilimlerine göre değişen MTV tutarları uygulanıyor.

MTV NE KADAR OLACAK 2026?

1 Ocak 2018 öncesinde tescil edilen araçlarda 2026 MTV tutarları yaş ve motor hacmine göre belirlendi. 4-6 yaş aralığında 0-1300 cc araçlar için MTV 4 bin 231,52 TL olurken, 1801-2000 cc araçlarda 22 bin 659,73 TL olarak hesaplandı. 7-11 yaş grubunda ise 0-1300 cc araçlar 2 bin 361,72 TL, 1801-2000 cc araçlar 13 bin 318,25 TL MTV ödeyecek.

2018 sonrası tescilli araçlarda ise matrah esasına dayalı bir sistem uygulanıyor. 1-3 yaş ve 0-1300 cc araçlarda matrahı 259 bin 900 TL’yi aşmayanlar 6 bin 66,19 TL MTV öderken, matrahı 455 bin 300 TL’yi aşan araçlarda bu tutar 7 bin 282,18 TL’ye çıkıyor. Daha yüksek motor hacmine sahip araçlarda da matrah durumuna göre 20 bin TL’nin üzerinde MTV tutarları bulunuyor. MTV, Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor, gecikme halinde aylık yüzde 1,4 gecikme faizi uygulanıyor.