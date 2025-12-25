Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

2026 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 zam oranı hesaplaması!

2026 MTV zam oranı, araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde 2026 yılı için uygulanacak artış, yeniden değerleme oranının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte netlik kazandı. Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde tahsil edilen MTV için araç sahipleri, motor silindir hacmi, araç yaşı ve tescil tarihine göre belirlenecek yeni tutarları merak ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2026 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 zam oranı hesaplaması!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 20:53

, her yıl doğrultusunda güncellenerek araç sahiplerinden tahsil ediliyor. 2026 yılına girilirken yayımlanan resmi karar sonrasında, zamlı MTV tarifeleri gündemin ilk sıralarında yer aldı.

2026 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 zam oranı hesaplaması!

2026 MTV ZAM ORANI

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı, Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranı kararıyla birlikte belirlendi. Buna göre 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu oran üzerinden artırılarak 2026 yılında uygulanacak.

2026 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 zam oranı hesaplaması!

Yeniden değerleme oranının netleşmesiyle birlikte, araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarları da aynı oranda yükseldi. Vergi tutarları; aracın motor silindir hacmi, yaşı ve tescil tarihine göre kademeli olarak belirlendi ve tüm tarifeler bu artış oranı dikkate alınarak güncellendi.

2026 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 zam oranı hesaplaması!

2026 MTV HESAPLAMA

Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplamasında temel kriterler motor hacmi, aracın yaşı ve 1 Ocak 2018 öncesi ya da sonrası tescil edilmiş olması olarak sıralanıyor. 2018 öncesinde tescil edilen araçlarda yalnızca motor hacmi ve yaş dikkate alınırken, 2018 sonrası tescilli araçlarda taşıt değeri matrahı da hesaplamaya dahil ediliyor.

2026 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 zam oranı hesaplaması!

Örneğin 1-3 yaş aralığında ve 0-1300 cc motor hacmine sahip, 2018 öncesi tescilli bir araç için yıllık MTV 6 bin 66,19 TL olarak belirlendi. Aynı yaş grubunda 1801-2000 cc motor hacmine sahip araçlarda bu tutar 29 bin 432,42 TL’ye kadar yükseliyor. 2018 sonrası tescilli araçlarda ise aynı motor hacimleri için farklı matrah dilimlerine göre değişen MTV tutarları uygulanıyor.

2026 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 zam oranı hesaplaması!

MTV NE KADAR OLACAK 2026?

1 Ocak 2018 öncesinde tescil edilen araçlarda 2026 MTV tutarları yaş ve motor hacmine göre belirlendi. 4-6 yaş aralığında 0-1300 cc araçlar için MTV 4 bin 231,52 TL olurken, 1801-2000 cc araçlarda 22 bin 659,73 TL olarak hesaplandı. 7-11 yaş grubunda ise 0-1300 cc araçlar 2 bin 361,72 TL, 1801-2000 cc araçlar 13 bin 318,25 TL MTV ödeyecek.

2018 sonrası tescilli araçlarda ise matrah esasına dayalı bir sistem uygulanıyor. 1-3 yaş ve 0-1300 cc araçlarda matrahı 259 bin 900 TL’yi aşmayanlar 6 bin 66,19 TL MTV öderken, matrahı 455 bin 300 TL’yi aşan araçlarda bu tutar 7 bin 282,18 TL’ye çıkıyor. Daha yüksek motor hacmine sahip araçlarda da matrah durumuna göre 20 bin TL’nin üzerinde MTV tutarları bulunuyor. MTV, Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor, gecikme halinde aylık yüzde 1,4 gecikme faizi uygulanıyor.

ETİKETLER
#yeniden değerleme oranı
#motorlu taşıtlar vergisi
#Vergi Zammı
#Mtv
#Araç Vergisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.