Türkiye milli maçları ne zaman hangi tarihte? FIFA Dünya Kupası play-off maçı

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda son virajlardan birine giren A Milli Futbol Takımı, play-off aşamasında hayati bir sınava çıkacak.

Ay-yıldızlılar, Romanya ile oynayacağı tek maçlık eleme karşılaşmasında Dünya Kupası umutlarını sahaya yansıtacak.

Büyük önem taşıyan mücadele öncesinde futbolseverler, Türkiye–Romanya maçının ne zaman oynanacağını ve karşılaşmanın hangi statta yapılacağını merak ediyor.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.

Türkiye-Romanya play-off yarı final maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de oynanacak.

Müsabakanın yeri daha sonra duyurulacak.

Türkiye-Romanya maçının TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelmesi bekleniyor.

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının kazananıyla 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak.

Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.