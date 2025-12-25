Menü Kapat
13°
 | Erdem Avsar

Türkiye milli maçları ne zaman hangi tarihte? FIFA Dünya Kupası play-off maçı

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası play-off turunda kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen kura çekimi sonrası ay-yıldızlıların rakibi Romanya olurken, karşılaşmanın tek maç üzerinden oynanacağı belirlendi.

Türkiye milli maçları ne zaman hangi tarihte? FIFA Dünya Kupası play-off maçı
25.12.2025
25.12.2025
2026 FIFA Dünya Kupası yolunda son virajlardan birine giren A Milli Takımı, aşamasında hayati bir sınava çıkacak.

Ay-yıldızlılar, ile oynayacağı tek maçlık eleme karşılaşmasında Dünya Kupası umutlarını sahaya yansıtacak.

Büyük önem taşıyan mücadele öncesinde futbolseverler, Türkiye–Romanya maçının ne zaman oynanacağını ve karşılaşmanın hangi statta yapılacağını merak ediyor.

Türkiye milli maçları ne zaman hangi tarihte? FIFA Dünya Kupası play-off maçı

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.

Türkiye-Romanya play-off yarı final maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de oynanacak.

Müsabakanın yeri daha sonra duyurulacak.

Türkiye milli maçları ne zaman hangi tarihte? FIFA Dünya Kupası play-off maçı

Türkiye-Romanya maçının TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelmesi bekleniyor.

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının kazananıyla 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak.

Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.

#Futbol
#play-off
#romanya
#a milli takım
#2026 dünya kupası
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye-romanya Maçı
#Spor
