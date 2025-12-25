Türkiye milli maçları ne zaman hangi tarihte? FIFA Dünya Kupası play-off maçı

Kategoriler
2026 FIFA Dünya Kupası yolunda son virajlardan birine giren A Milli Futbol Takımı, play-off aşamasında hayati bir sınava çıkacak.
Ay-yıldızlılar, Romanya ile oynayacağı tek maçlık eleme karşılaşmasında Dünya Kupası umutlarını sahaya yansıtacak.
Büyük önem taşıyan mücadele öncesinde futbolseverler, Türkiye–Romanya maçının ne zaman oynanacağını ve karşılaşmanın hangi statta yapılacağını merak ediyor.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.
Türkiye-Romanya play-off yarı final maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de oynanacak.
Müsabakanın yeri daha sonra duyurulacak.
Türkiye-Romanya maçının TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelmesi bekleniyor.
Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının kazananıyla 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak.
Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.