3 yıllık denetimli serbestlik kimleri kapsıyor, kimler tahliye olacak? 11. Yargı Paketi yasalaştı

11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte ceza infaz sisteminde suç tarihi esas alınarak kapsamda değişikliğe gidildi.

11. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

11. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasanın yayımlanmasıyla birlikte tüm hükümler yürürlüğe girdi ve ilgili kurumlar uygulamaya geçti.

Resmi Gazete’de yayımlanmanın ardından ceza infaz kurumlarında gerekli idari ve teknik hazırlıklar tamamlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlemeden yararlanacak hükümlüler için işlemlerin yayımlanma günü itibarıyla başlatıldığı bildirildi.

11. YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR, KİMLERİ KAPSAMIYOR?

Yasa kapsamında, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından cezaevinde bulunan hükümlüler için erken açık cezaevi ve denetimli serbestlik imkanı getirildi. Böylece suç tarihi aynı olmasına rağmen farklı tarihlerde cezaevine giren hükümlüler arasında oluşan uygulama farkları giderilecek.

Düzenlemenin kapsamı belirlenirken bazı suçlar açık şekilde dışarıda bırakıldı. Terör ve örgütlü suçlar, belirli yakın akrabalara ve savunmasız kişilere yönelik kasten öldürme suçları, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları ile deprem nedeniyle binaların yıkılması sonucu meydana gelen öldürme suçları bu düzenlemeden yararlanamayacak.

KİMLER TAHLİYE OLACAK?

Belirlenen kapsamdaki suçlardan hükümlü olan ve kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler için açık ceza infaz kurumuna ayrılma süresi 3 yıl öne çekildi. Toplam hapis cezası 10 yıldan az olan hükümlüler, kapalı cezaevinde 1 ay kalmaları halinde; 10 yıl ve üzeri cezası olanlar ise 3 ay kapalı cezaevinde kalmaları halinde açık cezaevine ayrılabilecek.

Ayrıca 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler de talepleri halinde denetimli serbestlikten 3 yıl erken yararlanabilecek. Bunun için en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olma şartı aranacak.

TAHLİYELER BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte tahliye süreci de fiilen başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında hazırlıkların tamamlandığını ve düzenlemeden faydalanacak hükümlüler için işlemlerin aynı gün itibarıyla başlatıldığını duyurdu.

Tahliyeler, hükümlülerin durumlarının tek tek değerlendirilmesi ve yasal şartları taşıyıp taşımadıklarının tespitiyle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda işlemler infaz savcılıkları ve ceza infaz kurumları tarafından yürütülüyor.

3 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen uygulamada yapılan değişiklikle, suç tarihi bakımından kapsam genişletildi. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlü olanlar, gerekli şartları taşımaları halinde denetimli serbestlikten 3 yıl erken yararlanabilecek.

Ancak düzenlemeden yararlanabilecek suçların kapsamı daraltıldı. Terör, örgütlü suçlar, cinsel suçlar ve belirli nitelikteki kasten öldürme suçları bu uygulamanın dışında tutulurken, diğer suçlar bakımından erken denetimli serbestlik yolu açıldı.