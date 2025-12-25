Menü Kapat
3 yıllık denetimli serbestlik kimleri kapsıyor, kimler tahliye olacak? 11. Yargı Paketi yasalaştı

11. Yargı Paketi ile tahliye olacak kişiler, suçlar belli oldu. 11. Yargı Paketi tahliye kimleri kapsıyor, kimleri kapsamıyor netleşti. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin yasalaşmasıyla birlikte bazı suçların cezaları artırılırken, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından ayrılma sürelerine yönelik düzenlemenin kapsamı ve suç tarihi aralığında değişikliğe gidildi. Kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen ve hükümlülere 3 yıl erken açık cezaevi ile denetimli serbestlik imkânı tanıyan uygulamanın hangi tarihlerde işlenen suçları kapsayacağı yeniden belirlendi. İşte 11. Yargı Paketi 3 yıl denetimli serbestlik son dakika detayları…

3 yıllık denetimli serbestlik kimleri kapsıyor, kimler tahliye olacak? 11. Yargı Paketi yasalaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 19:15

11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte ceza infaz sisteminde suç tarihi esas alınarak kapsamda değişikliğe gidildi.

3 yıllık denetimli serbestlik kimleri kapsıyor, kimler tahliye olacak? 11. Yargı Paketi yasalaştı

11. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

11. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasanın yayımlanmasıyla birlikte tüm hükümler yürürlüğe girdi ve ilgili kurumlar uygulamaya geçti.

3 yıllık denetimli serbestlik kimleri kapsıyor, kimler tahliye olacak? 11. Yargı Paketi yasalaştı

Resmi Gazete’de yayımlanmanın ardından ceza infaz kurumlarında gerekli idari ve teknik hazırlıklar tamamlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlemeden yararlanacak hükümlüler için işlemlerin yayımlanma günü itibarıyla başlatıldığı bildirildi.

3 yıllık denetimli serbestlik kimleri kapsıyor, kimler tahliye olacak? 11. Yargı Paketi yasalaştı

11. YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR, KİMLERİ KAPSAMIYOR?

Yasa kapsamında, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından cezaevinde bulunan hükümlüler için erken açık cezaevi ve imkanı getirildi. Böylece suç tarihi aynı olmasına rağmen farklı tarihlerde cezaevine giren hükümlüler arasında oluşan uygulama farkları giderilecek.

Düzenlemenin kapsamı belirlenirken bazı suçlar açık şekilde dışarıda bırakıldı. Terör ve örgütlü suçlar, belirli yakın akrabalara ve savunmasız kişilere yönelik kasten öldürme suçları, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları ile deprem nedeniyle binaların yıkılması sonucu meydana gelen öldürme suçları bu düzenlemeden yararlanamayacak.

3 yıllık denetimli serbestlik kimleri kapsıyor, kimler tahliye olacak? 11. Yargı Paketi yasalaştı

KİMLER TAHLİYE OLACAK?

Belirlenen kapsamdaki suçlardan hükümlü olan ve kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler için açık ceza infaz kurumuna ayrılma süresi 3 yıl öne çekildi. Toplam hapis cezası 10 yıldan az olan hükümlüler, kapalı cezaevinde 1 ay kalmaları halinde; 10 yıl ve üzeri cezası olanlar ise 3 ay kapalı cezaevinde kalmaları halinde açık cezaevine ayrılabilecek.

Ayrıca 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler de talepleri halinde denetimli serbestlikten 3 yıl erken yararlanabilecek. Bunun için en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olma şartı aranacak.

3 yıllık denetimli serbestlik kimleri kapsıyor, kimler tahliye olacak? 11. Yargı Paketi yasalaştı

TAHLİYELER BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte tahliye süreci de fiilen başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında hazırlıkların tamamlandığını ve düzenlemeden faydalanacak hükümlüler için işlemlerin aynı gün itibarıyla başlatıldığını duyurdu.

Tahliyeler, hükümlülerin durumlarının tek tek değerlendirilmesi ve yasal şartları taşıyıp taşımadıklarının tespitiyle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda işlemler infaz savcılıkları ve ceza infaz kurumları tarafından yürütülüyor.

3 yıllık denetimli serbestlik kimleri kapsıyor, kimler tahliye olacak? 11. Yargı Paketi yasalaştı

3 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen uygulamada yapılan değişiklikle, suç tarihi bakımından kapsam genişletildi. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlü olanlar, gerekli şartları taşımaları halinde denetimli serbestlikten 3 yıl erken yararlanabilecek.

Ancak düzenlemeden yararlanabilecek suçların kapsamı daraltıldı. Terör, örgütlü suçlar, cinsel suçlar ve belirli nitelikteki kasten öldürme suçları bu uygulamanın dışında tutulurken, diğer suçlar bakımından erken denetimli serbestlik yolu açıldı.

