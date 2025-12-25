Sörloth Fenerbahçe transferinde son durum! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Menü Kapat
13°
Sörloth Fenerbahçe transfer haberleri yakından takip ediliyor. Fenerbahçe, Süper Lig’de 2 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin forvet listesinde yer alan Alexander Sörloth hakkında dikkat çeken iddialar gündeme gelirken, taraflar arasında sözleşme şartlarının netleştiği ileri sürüldü. Sörloth Fenerbahçe gelecek mi soruları akıllara geldi. İşte Sörloth Fenerbahçe transferinde son durum…

25.12.2025
25.12.2025
saat ikonu 20:37

Ara dönemi için hazırlıklarını sürdüren , kadrosunu güçlendirmek adına temaslarını yoğunlaştırdı. hattı için ismi gündemdeki yerini koruyor.

SÖRLOTH FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki Norveçli forvet Alexander Sörloth ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda mutabakat sağladığı ve sezon başına 12 milyon euro üzerinden el sıkıştığı iddia edildi. Oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde herhangi bir pürüz yaşanmadığı ve sürecin kulüpler arasındaki anlaşmaya bağlı olduğu aktarıldı.

Haberde yer alan bilgilere göre Alexander Sörloth, transfer konusunda kendisinden yana bir engel bulunmadığını Fenerbahçe yönetimine bildirdi. Norveçli futbolcunun, ile anlaşma sağlanması halinde sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu ilettiği kaydedildi. Bu aşamada sürecin tamamen kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerine odaklandığı belirtildi.

SÖRLOTH FENERBAHÇE TRANSFER SON DURUM

Alexander Sörloth’un bonservisi için Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasında pazarlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin İspanyol kulübüne 30 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürülürken, Atletico Madrid’in ise oyuncu için 35 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Taraflar arasındaki 5 milyon euroluk farkın transferin seyrini belirleyeceği aktarılıyor.

Deneyimli forvet, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 25 resmi karşılaşmada görev aldı. Sörloth, bu maçlarda 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Kariyerinde Trabzonspor’un yanı sıra Villarreal, Leipzig, Crystal Palace, Gent, Midtjylland, Groningen, Rosenborg ve Bodo/Glimt formalarını giyen futbolcunun transferi yakından takip ediliyor.

