Murat Kurum 500 bin sosyal konut ve kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'yla ilgili kararı duyurdu

Türkiye'nin en önemli gündeminden biri olan depreme karşı dirençli kentler yapmakla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar geldi.

Bakan Kurum hem kentsel dönüşümde uygulanan "Yarısı Bizden Kampanyası' ile ilgili hem de 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili konuştu. Bakan Kurum ayrıca deprem bölgelerinde süren yapım çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

500 BİN SOSYAL KONUT İLK KURA ADIYAMAN'DA

Bakan Kurum, Hatay'dan katıldığı NTV yayınında Türkiye genelinde yapılan 1 milyon 750 bin sosyal konut olduğunu belirterek "Deprem sonrası TOKİ binalarımızda kalan hiçbir vatandaşlarımıza zarar gelmedi. TOKİ ile gurur duyuyoruz." dedi.

"Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık." diyen Kurum "500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz., 2026'da teslim edeceğiz konutlar var. Deprem bölgesine ekstra kontenjanlar ayırdık." ifadelerini kullandı.

HATAY'DA 455 BİNİNCİ KONUT TESLİM EDİLECEK

Hatay'da cumartesi günü 455 bininci konutun anahtarlarının teslim edileceğini söyleyen Kurum "Hem Hatay'da hem 11 ilimizde gece gündüz çalışma yaptık. 11 ilimizde asrın inşasını yürüttük. Dünyada da bunun eşi benzeri yok." şeklinde konuştu.

Kurum, ayrıca "Deprem bölgesinin tüm ihtiyacı karşılana kadar elimizi çekmeyeceğiz, burada olacağız." cümlelerini sarf etti.

"İSTANBUL'DA KİRA VE KONUT FİYATLARI DÜŞECEK"

500 bin sosyal konutun 100 bininin İstanbul'a inşa edileceğini hatırlatan Bakan Kurum "İstanbul'da da ciddi bir başvuru var. Buna ilaveten bir de kiralık konut uygulaması başlattık. 15 bin kiralık konut, hem Avrupa'da hem Anadolu yakasında yapıyor olacağız. İstanbul'daki kira ve konut fiyatlarını aşağı çekecek bir hamle bu." dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Devam eden Yarısı Bizden Kampanyası hakkında da konuşan Kurum "11 ilin önceliklerini hemen hemen bitirdik. Türkiye'deki 2 kentsel dönüşüm projesinden birisi İstanbul'da yapılıyor. Bunun yanında "Yarısı Bizden Kampanyası" yapıyoruz. Bu kampanyayı yeni yılda da devam ettireceğiz. Tüm belediye başkanlarımıza 'Gelin kentsel dönüşümde el birliği yapalım" dedik. İstiyoruz ki işler hızlansın. el birliğiyle bunu yürütmemiz lazım." şeklinde konuştu.