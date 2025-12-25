Menü Kapat
Hava Durumu
13°
TOKİ 500 bin sosyal konut ilk kura hangi ilde çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesinde başvuruların 19 Aralık’ta sona ermesinin ardından milyonlarca vatandaşın gözü kura takvimine yöneldi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde yapılacak 1+1 ve 2+1 konutlar için yapılacak kura çekimleri merak edilirken, ilk hangi il için kura çekileceği netleşti.

Yüz binlerce konut hayalini gerçeğe dönüştürecek 500 bin projesinde kritik sürece geçildi.

Başvuruların sona ermesiyle birlikte, TOKİ tarihi ve isim listelerinin açıklanacağı gün en çok araştırılan konular arasına girdi.

Her ilin kura çekiliş tarihi ve saati, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek.

Noter huzurunda belirlenen adreslerde yapılacak kura çekilişleri takip edilebileceği gibi aynı zamanda canlı yayından da izlenebilecek.

29 Aralık’ta başlatılacak kura çekimi, 27 Şubat’a kadar 2 ay sürecek.

Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer başvuru sahipleri oluşturacak.

TOKİ İLK KURA HANGİ İLDE ÇEKİLECEK?

8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı.

Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 242 bin 766 olarak açıklandı.

En çok başvuru gelen iller ise , ve İzmir oldu.

Öte yandan 29 Aralık'ta ilk kura 'da yapılacak.

