TOKİ 500 bin sosyal konut ilk kura hangi ilde çekilecek?

Yüz binlerce konut hayalini gerçeğe dönüştürecek TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kritik sürece geçildi.

Başvuruların sona ermesiyle birlikte, TOKİ kura çekimi tarihi ve isim listelerinin açıklanacağı gün en çok araştırılan konular arasına girdi.

Her ilin kura çekiliş tarihi ve saati, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek.

Noter huzurunda belirlenen adreslerde yapılacak kura çekilişleri takip edilebileceği gibi aynı zamanda canlı yayından da izlenebilecek.

29 Aralık’ta başlatılacak kura çekimi, 27 Şubat’a kadar 2 ay sürecek.

Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer başvuru sahipleri oluşturacak.

TOKİ İLK KURA HANGİ İLDE ÇEKİLECEK?

8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı.

Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 242 bin 766 olarak açıklandı.

En çok başvuru gelen iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Öte yandan 29 Aralık'ta ilk kura Adıyaman'da yapılacak.