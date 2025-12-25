TOKİ 500 bin konut kura takvimi! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kura çekimi başlıyor

19 Aralık itibarıyla sona eren TOKİ 500 bin konut başvurularının ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Dar gelirli vatandaşlara yönelik proje kapsamında başvurularını tamamlayan adaylar, kura sürecine ilişkin resmi takvimi yakından takip ediyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında kura çekimleri 29 Aralık tarihinde başlayacak ve 27 Şubat tarihine kadar devam edecek. Yaklaşık iki ay sürecek kura süreci, illerin konut sayılarına ve başvuru yoğunluğuna göre planlandı. Çekilişler il bazlı olarak gerçekleştirilecek ve her il için ayrı tarih ve saat belirlenecek.

Kura çekimlerinde hak sahipliği dağılımı da netleşti. Buna göre konutların yüzde 5’i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5’i engellilere, yüzde 20’si emeklilere, yüzde 10’u üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere, yüzde 20’si 18-30 yaş arası gençlere ayrıldı. Kalan yüzde 40’lık kontenjan ise diğer başvuru sahipleri için kullanılacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENECEK?

TOKİ kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ve belirlenen adreslerde yapılacak. Kura çekimlerine katılamayan adaylar için süreç canlı yayın üzerinden de takip edilebilecek. Böylece hak sahipleri, çekiliş anında sonuçları anlık olarak izleme imkanına sahip olacak.

Canlı yayın bilgileri ile kura çekimlerinin yapılacağı yerler ve saatler, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Adaylar, kendi illerine ait kura çekim tarihlerini bu kanallar aracılığıyla öğrenebilecek.

TOKİ İL BAZLI KURA TARİHLERİ

Kura çekimleri, tüm iller için aynı gün yapılmayacak. Konut sayısı ve başvuru yoğunluğuna göre her il için ayrı bir takvim oluşturuldu. Bu nedenle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin kura tarihleri ile diğer illerin kura günleri farklılık gösterecek.

TOKİ, il bazlı kura tarihlerini aşamalı olarak açıklayacak. Adaylar, kura günü ve saatine ilişkin detaylara TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. Açıklamalar yapıldıkça kamuoyuna duyurulacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TOKİ başvuru sonuçları, kura çekimleri sırasında anlık olarak takip edilebilecek. Kura esnasında hak sahibi olan adaylar, isimlerini çekiliş listelerinde görebilecek. Bu süreçte asil ve yedek hak sahipleri de kura yöntemiyle belirlenecek.

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler 2 Mart itibarıyla ilan edilecek. Listelerin yayımlanmasıyla birlikte tüm adaylar, hak sahipliği durumlarını resmi kanallar üzerinden kontrol edebilecek.

TOKİ BAŞVURU 5 BİN NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında başvuru yapan adaylar, başvuru sırasında 5 bin lira ücret ödedi. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların ödedikleri bu bedel kura çıkmazsa iade edilecek. İade süreci, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Hak sahipliği kazanamayan adaylar, başvuru bedellerini herhangi bir ek işlem yapmadan geri alabilecek.