Kar üstünde silahlı kavga! Polis silahlı saldırganların peşinde

Elazığ’ın Kırklar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü münakaşa kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı kavgada kimliği henüz belirlenemeyen şahısların ateş açması sonucu karşı gruptan 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olayın ardından hızla bölgeden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.