18°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Bu salgın son 30 yılın zirvesinde! Can kayıpları var, önlem alınmazsa binlerce kişi ölebilir

ABD'de son 30 yılın en büyük salgını yaşanıyor. Kızamık vakaları durmuyor. Binlerce vaka ortaya çıktı, hayatını kaybedenler de oldu. Uzmanlar, son zamanlarda artan aşı karşıtlığına dikkat çekti.

Bu salgın son 30 yılın zirvesinde! Can kayıpları var, önlem alınmazsa binlerce kişi ölebilir
KAYNAK:
Euronews
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 09:55

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (), ülkede artan vakalarına dikkat çekti. Son 30 yılın en büyük kızamık salgını olduğunu söyleyen uzmanlar, bu yükselişi büyük bir sorunu olarak nitelendirdi. Özellikle çocuklar, olmamış yetişkinler ve bağışıklık sistemi düşük olanlar ciddi bir tehdit.

Bu salgın son 30 yılın zirvesinde! Can kayıpları var, önlem alınmazsa binlerce kişi ölebilir

CAN KAYBI CİDDİYETİ ORTAYA KOYDU

Kızamık nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı artarken 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Can kaybı, salgının ciddiyetini ortaya koydu. Euronews'in haberine göre, vakaların yüzde 92’sinin aşısız veya aşı durumu bilinmeyen kişilerden oluşuyor. CDC, MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısının çok güvenli ve etkili olduğunu vurgularken, toplumda yüzde 95’ten fazla oranına ulaşıldığında toplumsal bağışıklığın sağlandığını ifade ediyor.

Bu salgın son 30 yılın zirvesinde! Can kayıpları var, önlem alınmazsa binlerce kişi ölebilir

AŞI KARŞITLIĞI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Uzmanlar son zamanlarda artan aşı karşıtlığına dikkat çekti. Çocuklarına aşı yaptıran ebeveynlerin sayısı her geçen gün düşüyor. Bu düşüş, yaklaşık 280 bin çocuğun kızamığa karşı savunmasız kalmasına yol açtı.

Aşılanma oranları bu şekilde düşüş gösterirse salgının önüne geçilemeyeceğinden korkuluyor. Bu durumda hastalık sürekli olarak görülebilir.

Bu salgın son 30 yılın zirvesinde! Can kayıpları var, önlem alınmazsa binlerce kişi ölebilir

BİNLERCE KİŞİ ÖLEBİLİR

2025 yılı başında yayımlanan bir araştırma, mevcut aşılama oranlarının korunması durumunda önümüzdeki 25 yıl içerisinde 851 binden fazla vaka, 170 bin hastaneye yatış ve 2 bin 500 ölüm yaşanabileceğini öngörüyor.

Daha kötü bir senaryoda ise aşılanma oranlarının yüzde 50 azalması halinde tam 51 milyon kişinin kızamığa yakalanabileceği belirtiliyor. Bu senaryo, sağlık sistemi üzerinde büyük bir yük oluşturabilir.

