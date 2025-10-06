Bu salgın son 30 yılın zirvesinde! Can kayıpları var, önlem alınmazsa binlerce kişi ölebilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede artan kızamık vakalarına dikkat çekti. Son 30 yılın en büyük kızamık salgını olduğunu söyleyen uzmanlar, bu yükselişi büyük bir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirdi. Özellikle çocuklar, aşı olmamış yetişkinler ve bağışıklık sistemi düşük olanlar ciddi bir tehdit.

CAN KAYBI CİDDİYETİ ORTAYA KOYDU

Kızamık nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı artarken 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Can kaybı, salgının ciddiyetini ortaya koydu. Euronews'in haberine göre, vakaların yüzde 92’sinin aşısız veya aşı durumu bilinmeyen kişilerden oluşuyor. CDC, MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısının çok güvenli ve etkili olduğunu vurgularken, toplumda yüzde 95’ten fazla aşılama oranına ulaşıldığında toplumsal bağışıklığın sağlandığını ifade ediyor.

AŞI KARŞITLIĞI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Uzmanlar son zamanlarda artan aşı karşıtlığına dikkat çekti. Çocuklarına aşı yaptıran ebeveynlerin sayısı her geçen gün düşüyor. Bu düşüş, yaklaşık 280 bin çocuğun kızamığa karşı savunmasız kalmasına yol açtı.

Aşılanma oranları bu şekilde düşüş gösterirse salgının önüne geçilemeyeceğinden korkuluyor. Bu durumda hastalık sürekli olarak görülebilir.

BİNLERCE KİŞİ ÖLEBİLİR

2025 yılı başında yayımlanan bir araştırma, mevcut aşılama oranlarının korunması durumunda önümüzdeki 25 yıl içerisinde 851 binden fazla vaka, 170 bin hastaneye yatış ve 2 bin 500 ölüm yaşanabileceğini öngörüyor.

Daha kötü bir senaryoda ise aşılanma oranlarının yüzde 50 azalması halinde tam 51 milyon kişinin kızamığa yakalanabileceği belirtiliyor. Bu senaryo, sağlık sistemi üzerinde büyük bir yük oluşturabilir.