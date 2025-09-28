Hızla yayılan yeni kabus: Frankenstein! Benzersiz bir Covid varyantı olabilir

Son zamanlarda koronavirüs yeniden artışa geçti. Dünya Sağlık Örgütü, 'Stratus' adı verilen XFG varyantının (Frankenstein), Covid-19 ile tipik olarak ilişkilendirilen bilindik sürekli öksürük ve bitkinlikten farklı semptomlara sahip baskın tür haline geleceği konusunda uyardı. Kamuoyunda 'Frankenstein' olarak bilinen varyant Avrupa'da ve ABD'de yayılmaya başladı.

ANTİKORLARDAN KAÇABİLİYOR

Harley Street'te çalışan pratisyen hekim Dr. Kaywaan Khan, Cosmopolitan UK'ya şu açıklamada bulundu:

"Diğer varyantların aksine, Stratus'un sivri proteininde, önceki enfeksiyonlardan veya aşılardan gelişen antikorlardan kaçmasına yardımcı olabilecek bazı mutasyonlar var. Buna rağmen, Stratus'un hastalık, hastaneye yatış veya ölüm açısından daha önceki Omicron varyantlarından daha kötü görünmediğini belirtmek önemlidir.''

Dünya Sağlık Örgütü ise 25 Haziran 2025’te yaptığı açıklamada Frankenstein varyantını 'gözlem altındaki varyantlar' listesine ekledi.

BİRÇOK ÜLKEDE HIZLA YAYILIYOR

İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA) tarafından yayınlanan rakamlar, Stratus'un İngiltere genelinde baskın Covid varyantı haline gelerek hızla arttığını gösteriyor.

Fransa’da 15-21 Eylül haftasında Covid-19 şüphesiyle acil servislere başvurularda bir önceki haftaya göre yüzde 37’lik artış kaydedildi.

Frankenstein varyantı , ABD’de de yayılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre XFG varyantı ülkedeki Covid örneklerinin yüzde 14’ünü oluşturuyor.