Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hızla yayılan yeni kabus: Frankenstein! Benzersiz bir Covid varyantı olabilir

Halk arasında 'Yaz sonu nezlesi' olarak bilinen hastalığın yeni bir Covid türü olabileceği iddiası endişelere neden oldu. Yeni kabus 'Frankenstein' Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de radarına girdi.

Hızla yayılan yeni kabus: Frankenstein! Benzersiz bir Covid varyantı olabilir
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 13:15

Son zamanlarda yeniden artışa geçti. , 'Stratus' adı verilen XFG varyantının (Frankenstein), Covid-19 ile tipik olarak ilişkilendirilen bilindik sürekli öksürük ve bitkinlikten farklı semptomlara sahip baskın tür haline geleceği konusunda uyardı. Kamuoyunda 'Frankenstein' olarak bilinen varyant Avrupa'da ve ABD'de yayılmaya başladı.

Hızla yayılan yeni kabus: Frankenstein! Benzersiz bir Covid varyantı olabilir

ANTİKORLARDAN KAÇABİLİYOR

Harley Street'te çalışan pratisyen hekim Dr. Kaywaan Khan, Cosmopolitan UK'ya şu açıklamada bulundu:

"Diğer varyantların aksine, Stratus'un sivri proteininde, önceki enfeksiyonlardan veya aşılardan gelişen antikorlardan kaçmasına yardımcı olabilecek bazı mutasyonlar var. Buna rağmen, Stratus'un hastalık, hastaneye yatış veya ölüm açısından daha önceki varyantlarından daha kötü görünmediğini belirtmek önemlidir.''

Dünya Sağlık Örgütü ise 25 Haziran 2025’te yaptığı açıklamada Frankenstein varyantını 'gözlem altındaki varyantlar' listesine ekledi.

Hızla yayılan yeni kabus: Frankenstein! Benzersiz bir Covid varyantı olabilir

BİRÇOK ÜLKEDE HIZLA YAYILIYOR

İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA) tarafından yayınlanan rakamlar, Stratus'un İngiltere genelinde baskın Covid varyantı haline gelerek hızla arttığını gösteriyor.

Fransa’da 15-21 Eylül haftasında Covid-19 şüphesiyle acil servislere başvurularda bir önceki haftaya göre yüzde 37’lik artış kaydedildi.

Frankenstein varyantı , ABD’de de yayılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre XFG varyantı ülkedeki Covid örneklerinin yüzde 14’ünü oluşturuyor.

ETİKETLER
#Koronavirüs
#dünya sağlık örgütü
#omicron
#Stratus Varyantı
#Frankenstein
#Covid-19
#Dünya
