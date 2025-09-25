Nadir hastalık onu kör etmişti! Kendi dişi gözüne takıldı artık görüyor

Kanada'nın Kuzey Vancouver kentinde yaşayan 34 yaşındaki Brent Chapman, 13 yaşındayken çok nadir görülen bir alerjik reaksiyon olan Stevens-Johnson sendromu geçirerek görme yetisini kaybetti. Hastalık her iki gözünü de kör etmişti ve Chapman, sonraki yirmi yılı boyunca görme yetisini geri kazanmak için çeşitli tedaviler arayarak geçirdi.

Today.com'un haberine göre, denediği tedavilerin hiçbirinden sonuç alamayan Chapman, yıllar sonra Vancouver'daki Providence Health Care'e bağlı Mount Saint Joseph Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru Dr. Greg Moloney ile tanıştı. Moloney, Chapman'a sağ gözü için nadir gerçekleştirilen "diş-göz" ameliyatını önerdi.

DİŞE YERLEŞTİRİLEN LENS SAYESİNDE GÖRÜYOR

1960'larda geliştirilen ve dünya çapında yalnızca birkaç yüz kişiye uygulanan bu operasyon, birkaç aşamadan oluşuyor. Hastanın bir dişi çekilip düzleştiriliyor, ortasına küçük bir delik açılıyor. Deliğe yapay bir lens yerleştiriliyor ve ardından diş, hastanın gözünün ön kısmına yerleştiriliyor. Hasta yeni lens sayesinde görebiliyor.

Dr. Moloney, Today.com'a yaptığı açıklamada dişin hastanın kendisinden alınmasının, vücudun bu yapıyı yabancı cisim olarak görme ve reddetme ihtimalini azalttığını belirtti.

Chapman, başlangıçta söz konusu tedavi yöntemini "bir filmden çıkmış gibi" olarak düşündüğünü söyledi ve "Biraz bilim kurgu gibi geldi. 'Bunu kim düşünmüş? Bu çok çılgınca' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Ancak sonuçlar kendini hemen gösterdi. Chapman, ameliyattan uyandığında ellerinin hareketini anında görebildiğini ve göz tamamen iyileştikten sonra görme keskinliğinin 20/40 ile 20/30 arasında olduğunu aktardı.