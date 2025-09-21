2 yıldır Covid olan bir hastanın vücuduna şoke eden bulguya rastlandı! Bilim insanları bile şaşırdı

Yeni bir bilimsel araştırma, ileri evre HIV enfeksiyonu bulunan bir kişide 750 günden fazla süren Covid-19 hastalığı görüldüğünü ve virüsün bu süreçte hastada onlarca mutasyon geliştirdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre hasta ilk kez Mayıs 2020'de enfekte oldu. Mart 2021 ile Temmuz 2022 arasında alınan sekiz örnek üzerinde yapılan incelemeler, SARS-CoV-2’nin B.1 soyuna ait çeşitli mutasyonlar geliştirdiğini gösterdi. Aynı soydan türeyen omikron varyantının toplumda 2021 sonunda yayılmasından aylar önce, benzer mutasyonların hastada ortaya çıktığı tespit edildi.

TESPİT EDİLEN MUTASYONLAR BAŞKALARINA BULAŞTI MI?

Çalışmada tespit edilen mutasyonların çoğu uluslararası veritabanlarında yer almadı. Araştırmacılar, başka kişilere bulaşma izine rastlanmamasını, virüsün tek konağa uyum sağlarken bulaşıcılığını kaybetmesiyle açıklıyor.

Uzmanlara göre bulgular, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde kalıcı Covid-19'un, endişe verici varyantların ortaya çıkmasının olası bir kaynağı olduğunu doğruluyor. Araştırmacılar, kalıcı vakaların mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini ve düzenli takibin mutasyonların adaptasyona etkisini anlamada kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Çalışmanın detayları The Lancet Microbe dergisinde yayımlandı.