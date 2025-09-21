TEKNOFEST'te ilgi odağı oldular! Robot köpek ve insansı robotlar görenleri kendine hayran bıraktı

TEKNOFEST İstanbul'da girişimci gençlerin geliştirdiği robotlar izleyenleri kendine hayran bıraktı. Takla atan robot köpeğin sergilediği hareketler vatandaşların oldukça ilgisini çekti. Bir çocuk ise robot köpeği taklit etmeye çalıştı. Gözetleme, sızma, keşif ve arama-kurtarma görevlerinde kullanılabilecek 220 gramlık mini helikopter de yoğun ilgi gördü. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, "TEKNOFEST, gençlerimiz için büyük bir ilham kaynağı olan önemli bir festival" ifadelerini kullandı.