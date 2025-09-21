Menü Kapat
BYD'nin 2978 beygirlik elektrikli hiper otomobili 496 km/s hıza ulaşarak rekor kırdı

Otomotiv dünyasında hız tahtasına yeni bir isim kazındı. Avrupa'dan ya da Amerika'dan değil, Çin'den gelen bir hiper otomobil sahneye çıktı: 'nin elektrikli canavarı YangWang U9 Xtreme. Daha önce "Track Edition" versiyonuyla elektrikli araçlar arasında rekor kıran model bir kez daha tarihe geçti.

Almanya'daki ATP Papenburg yüksek hızlı oval pistinde, deneyimli pilot Marc Basseng yönetiminde gerçekleştirilen denemede araç saatte 308,4 mile (yaklaşık 496,22 km/s) ulaştı. Bu rakam elektrikli otomobillerin ulaştığı en yüksek hız olarak kayıtlara geçti ve gözleri tamamen U9 Xtreme’in üzerine çevirdi.

Arabanızın lastikleri hakkında bilmediğiniz şoke edici gerçek! Meğer bu yüzden siyahmış
