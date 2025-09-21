Arabanızın lastikleri hakkında bilmediğiniz şoke edici gerçek! Meğer bu yüzden siyahmış

Kış, yaz veya dört mevsim, spor veya yakıt tasarruflu, asfalt için veya arazi için… Lastik tipleri çok çeşitli ancak hepsinin ortak bir özelliği var: renklerinin siyah olması. Lastiğin doğal rengi süt beyazı olmasına rağmen teorik olarak herhangi bir renge boyanabiliyor. Peki neden kırmızı, yeşil veya beyaz lastik yok?

Zannedilenin aksine bu bir tasarım tercihi ya da gelenek değil; performansı, güvenliği ve dayanıklılığı artıran teknik bir çözüm.

KARBON SİYAHININ SIRRI

Alvolante'ye göre lastik karışımına, petrol türevleri gibi hidrokarbonların eksik yanmasıyla elde edilen ve ağırlığının yüzde 30'una kadar çıkabilen bir katkı maddesi olan "karbon siyahı" ekleniyor. Kauçukla kimyasal bağ oluşturarak çok daha sağlam ve stabil bir yapı meydana getiren bu madde sayesinde polimerin moleküler yapısı güçleniyor.

Sonuç itibarıyla lastik sürüş esnasında maruz kaldığı aşırı zorlamalara karşı çok dayanıklı hale gelmiş oluyor.

Karbon siyahının sağladığı en önemli avantajlardan biri aşınma direncini artırması; bu da lastiğin diş derinliğinin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Ayrıca ısının dağıtılmasında da kritik rol oynuyor: sürüş sırasında sürtünme ve sürekli deformasyon, lastikte ciddi ısınmaya neden oluyor, ancak karbon siyahı bu ısıyı tüm yüzeye dağıtarak sıcaklık piklerini önlüyor ve lastiğin bütünlüğünü koruyor.

Ayrıca karbon siyahı güneşin ultraviyole ışınlarından kaynaklanan erken yaşlanmayı da önler, aksi halde kauçuk kurur ve kırılgan hale gelir.

LASTİKLER ÖNCEDEN SİYAH DEĞİLDİ

Otomobillerin ilk yıllarında lastikler siyah değildi. Doğal kauçuğun rengi olan beyaz veya çok açık bejdi. Bazen dayanıklılığı artırmak için çinko oksit eklenirdi ve bu da rengin daha da beyaz görünmesini sağlardı. Dönüm noktası 1900'lerin başında yaşandı: üreticiler, karbon siyahının sadece lastiği karartmakla kalmayıp ömrünü ve güvenilirliğini de artırdığını fark etti.

Başlangıçta maliyet nedeniyle bu katkı yalnızca yola temas eden lastik tabanına eklenir ve ortaya yanakları beyaz, tabanı siyah olan lastikler çıkardı; ki bu da günümüzde klasik otomobil meraklıları için değerli bir detay. Zamanla bu maddenin faydaları o kadar belirgin hale geldi ki, tüm lastik yapısına uygulanmaya başlandı ve siyah renk standart oldu.