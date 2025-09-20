Menü Kapat
24°
Editor
 Serhat Yıldız

Dünyanın en çirkin arabası belli oldu: Bilime göre "kusurlu" olan o otomobil aslında en çok satılanlardan!

Bir otomobilin tasarımını "güzel" veya "çirkin" yapan nedir? Matematik ve estetiğin evrensel formülü "altın oran"a göre yapılan bir araştırma, en çok satan bazı otomobillerin aslında bilimsel olarak "en çirkin" olduğunu ortaya koydu. Kia Picanto, Citroën C1 ve Kia Sportage gibi popüler modeller, şaşırtıcı sonuçlarla listeye girerken, bu durum otomotiv dünyasında büyük bir paradoksu gözler önüne seriyor.

Dünyanın en çirkin arabası belli oldu: Bilime göre
Serhat Yıldız
20.09.2025
20.09.2025
Bir otomobilin tasarımı, alıcılar için en önemli karar verme kriterlerinden biridir. Markalar, en ve çekici tasarımları yaratmak için milyonlarca dolarlık Ar-Ge yatırımları yapar. Ancak "güzellik" algısı, kişisel tercihlere ve duygusal bağlara göre değişebilir. Bu subjektif algıya karşılık, Vanarama adlı bir şirket, otomobil tasarımlarını bilimsel bir formülle, yani "altın oran"la analiz ederek ilginç bir araştırmaya imza attı. Çalışma, bir otomobilin tasarımının matematiksel olarak ne kadar mükemmel olduğunu puanladı ve sonuçlar, dünyasının gerçekleriyle çarpıcı bir çelişkiyi ortaya koydu.

Dünyanın en çirkin arabası belli oldu: Bilime göre "kusurlu" olan o otomobil aslında en çok satılanlardan!

GÜZELLİĞİN FORMÜLÜ MATEMATİĞE SORULDU

Vanarama'nın araştırmasında, 50 popüler otomobil modelinin tasarımı, evrensel bir estetik ölçüsü olan "altın oran"a ne kadar yakın olduklarına göre değerlendirildi. Otomobillerin dingil mesafesi, uzunluk gibi genel boyutları ile far ve gövde çizgileri gibi onlarca detayı, matematiksel olarak "en kusursuz" kabul edilen bu orana göre puanlandı. Yüzde olarak altın orana en yakın olan tasarımlar, bilimsel olarak "en güzel" kabul edildi. Bu metodoloji, estetik algıyı kişisel tercihlerden ayırarak, objektif bir değerlendirme sunmayı amaçladı.

Dünyanın en çirkin arabası belli oldu: Bilime göre "kusurlu" olan o otomobil aslında en çok satılanlardan!

BİLİME GÖRE 'EN ÇİRKİN' BULUNAN MODELLER VE ŞAŞIRTAN SATIŞ BAŞARISI

Analizin sonuçları, otomotiv dünyasının genel algısıyla çelişen bir tablo çizdi. Estetik açıdan en başarısız ve altın orandan en uzak model, 100 üzerinden sadece 7 puan alan Kia Picanto oldu. Onu 12 puanla Citroën C1 ve 15 puanla Kia Sportage takip etti. Bu durum, matematiksel olarak "kusurlu" ve "çirkin" bulunan tasarımların, ticari başarıya ulaşmasına engel olmadığını gösteriyor. Verilere göre, bu modeller, Avrupa'da en çok satan otomobiller arasında yer alıyor. Benzer şekilde, İtalyan markaları arasında en düşük notu alan 500 de birçok ülkede rekorları kırmaya devam ediyor. Araştırmanın markalar bazında yaptığı değerlendirmede de Kia, "tasarım açısından en zayıf" üretici olarak öne çıktı.

Dünyanın en çirkin arabası belli oldu: Bilime göre "kusurlu" olan o otomobil aslında en çok satılanlardan!

ALTIN ORANA EN YAKIN OLAN MODELLER

Araştırmanın diğer ucunda ise, tasarımları altın orana en yakın olan ve "bilimsel olarak en güzel" kabul edilen modeller yer aldı. Listenin zirvesinde Alman otomobillerinin yoğunluğu dikkat çekiyordu: Audi A3 (83 puan), Volkswagen Golf (80 puan), Opel Mokka (80 puan), BMW 1 Serisi (78 puan) ve Mercedes-Benz A-Serisi (77 puan) gibi modeller, tasarımlarıyla matematiksel olarak estetiğin zirvesine yerleşti. Bu durum, Alman mühendisliğinin ve tasarımının rasyonel ve estetik çizgilerde ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor. Ancak bu markaların yüksek satış rakamlarının arkasında sadece estetik değil, aynı zamanda güvenilirlik ve teknoloji gibi faktörler de yatıyor.

Dünyanın en çirkin arabası belli oldu: Bilime göre "kusurlu" olan o otomobil aslında en çok satılanlardan!

GÜZELLİK Mİ, KULLANIŞLILIK MI?

Vanarama'nın araştırması, bir tasarımın matematiksel olarak mükemmel olmasının, tüketicinin gözündeki çekiciliği veya ticari başarısıyla her zaman doğru orantılı olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Örneğin, Kia Picanto veya Fiat 500 gibi modeller, altın orandan uzak olmalarına rağmen, sundukları pratik çözümler, şehir içi kullanım kolaylığı, uygun fiyat ve yakıt ekonomisi sayesinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Sonuçta, bir otomobili arzu edilir kılan şeyin sadece oranlar değil, aynı zamanda aracın karakteri, kullanışlılığı, markanın yarattığı duygu, fiyatı ve ihtiyaçlara ne kadar cevap verdiği olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Tüketiciler, sadece göze hitap eden değil, aynı zamanda bütçelerine ve yaşam tarzlarına uygun olan otomobilleri seçiyorlar.

Dünyanın en çirkin arabası belli oldu: Bilime göre "kusurlu" olan o otomobil aslında en çok satılanlardan!

DEĞERLENDİRME VE UZMANLARDAN UYARILAR

Otomotiv uzmanları, sıfır araç alırken yalnızca fiyat, motor veya donanım değil, uzun vadeli değer koruma oranı gibi unsurların da değerlendirilmesini öneriyor. Aynı şekilde, bir otomobilin ikinci el piyasasındaki durumunu ve alıcı bulma potansiyelini de göz önünde bulundurmak önemlidir. Vanarama'nın araştırması, otomotiv sektöründe estetiğin, satış rakamlarıyla her zaman örtüşmediğini gösteriyor. Markalar, pazarlama stratejilerinde estetiği öne çıkarırken, ticari başarıyı getiren asıl unsurun, pratiklik ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik doğru konumlandırma olduğu kanıtlanıyor.

